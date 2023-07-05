Borsaya bayram arası ayarı! O rakamı ilk kez gördü: Borsada parası olanlar yaşadı

Borsa yatırımcısının yüzü gülmeye devam ediyor! Uzun süre sonra ilk kez bu rakamların üstüne çıktı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BORSA YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Borsa İstanbul rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Son kapanışına göre BIST 100 endeksi 108 puan arttı ve oran olarak yüzde 1.88 değer kazandı. BIST 100 endeksi 5 bin 867 puana yükseldi.





Endeks rekorunu tazelemeye devam ederken günü 6 bin 13 seviyesiyle kapattı. Salı günü BIST 100 endeksi yüzde 0.46 değer kazandı ve günü 5 bin 759 puanla kapattı. Borsa yatırımcısı yükselişi yakından takip ediyor. Borsada en çok kazandıran sektör ise ulaşım sektörü oldu.