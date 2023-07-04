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Bu araçlarda ÖTV yok, MTV yok! Fiat'ın iki modeli 400 bin TL altı fiyata satılacak

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Bu araçlarda ÖTV yok, MTV yok! Fiat'ın iki modeli 400 bin TL altı fiyata satılacak
Araç sahibi olmak isteyen insanlar için müjdeli haber Fiat'tan geldi! ÖTV ödemeden araç sahibi olabilirsiniz. Tüm detaylar haberimizde.

ÖTV ve MTV ödemeden araç sahibi olmak istiyorsanız bu kampanya tam size göre! Fiat Doblo araçlara bu tutarlarla sahip olabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FIAT DOBLO KAMPANYASI

Fiat tarafından başlatılan kampanyaya göre ÖTV muafiyeti olan araçlar ve fiyatları paylaşıldı. Engelli ticari araçlar için Fiorino ve Doblo araçlarda ÖTV muafiyeti uygulanacak. Fiyatlara ÖTV ve MTV eklenmeyecek ancak kampanyadan faydalanmak için engelli sağlık raporunun belgelenmesi gerekiyor. Araçların kullanım amaçlarına göre SRC belgesi almak gerekebiliyor, SRC belgesi ise tamamen müşterinin kendi sorumluluğuyla alınan bir belgedir. Engelli ticari araçlar için fiyat listesi şu şekilde;

Fiat ÖTV Kampanyası

-Fiat Doblo Combi S2 Easy 1.6 459 bin 400 TL

-Fiat Doblo Combi Safeline 1.6 478 bin 500 TL

-Fiat Doblo Combi Premio Plus 1.6 501 bin 100 TL

-Fiat Doblo Combi Trekking 1.6 509 bin 800 TL

-Fiat Doblo Combi Easy Maxi 1.6 467 bin 200 TL

-Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 363 bin 700 TL

-Fiat Fiorino Safeline 1.4 376 bin 700 TL

-Fiat Fiorino Premio 1.4 394 bin 100 TL

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