Bu fiyatlar eski değil yeni! Ayda 2 bin TL'ye TOKİ'den ev almak mümkün: O illere müjde verildi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), emlak sektöründe yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kez, Çorum Merkez ve Karaman Merkez'de yer alan projeleriyle alt gelir gruplarına yönelik konut satışlarını duyurdu. Bu haber, konut sahibi olmak isteyenler için heyecan verici bir fırsat sunuyor.

TOKİ, Temmuz ayında başlayacak olan başvurularla birlikte, özellikle 1+1 konutlar için talepleri kabul edecek. Bu da düşük gelir gruplarına hitap eden ve daha küçük yaşam alanlarına ihtiyaç duyan bireyler için önemli bir avantaj sunuyor.

Çorum 2. Bölge ve 3. Bölge Konut Projesi kapsamında, daha önce 2008 yılında tamamlanmış olan ve iade veya fesih nedeniyle boşalan 23 adet 1+1 konut, yeniden satışa sunulacak. Bu projede yer alan konutlar, uygun fiyatlarıyla ve avantajlı ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor.

TOKİ'nin bu girişimi, özellikle alt gelir gruplarına mensup bireylerin konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Konut sahibi olmak, birçok kişi için büyük bir önem taşır ve TOKİ'nin uygun fiyatlı konutlar sunması, bu hayali daha erişilebilir kılıyor.

Çorum ve Karaman'da sunulan bu yeni konut fırsatları, bölgeye ekonomik bir canlılık getirecek ve yerel halkın yaşam standartlarını yükseltecektir. TOKİ'nin amacı, konut sorununu çözmek ve vatandaşları kaliteli ve uygun fiyatlı konutlarla buluşturarak yaşam kalitesini artırmaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





Başvuruda bulunan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.



Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı veya kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil konutunun bulunmaması gerekmektedir (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç). Not: Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler bu kuralın dışındadır.

Başvuru tarihi itibariyle başvuruda bulunan kişinin 25 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlar için yaş şartı aranmamaktadır.

Aylık hane halkı geliri, net 21.000 TL'yi geçmemelidir. Bu kapsamda, başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının toplam hane halkı aylık net geliri, 21.000 TL'yi aşmamalıdır. Bu gelir hesaplama sürecinde gıda, yol ve diğer tüm yardımlar da dikkate alınacaktır.

Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilir. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına birden fazla başvuru yapılamaz. Birden fazla başvuru yapıldığı tespit edildiğinde, başvurular geçersiz sayılacaktır.

Karaman Merkez'deki Kırbağı Mahallesi'nde ise 364 konut kapsamında, 1+1 nitelikli 17 konut, kura yöntemiyle satışa sunulacak.

Başvuru şartları ise şu şekildedir:

Başvuran kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı veya kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil konutunun bulunmaması gerekmektedir (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç). Not: Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlar için yaş şartı aranmamaktadır.

Aylık hane halkı geliri, net 21.000 TL'yi geçmemelidir. Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının toplam hane halkı aylık net geliri, 21.000 TL'yi aşmamalıdır.

Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilir. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına birden fazla başvuru yapılamaz. Birden fazla başvuru yapıldığı tespit edildiğinde, başvurular geçersiz sayılacaktır.

Bu projeler, alt gelir grupları için uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunmaktadır. Başvuruların yoğun olabileceği göz önüne alındığında, başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması ve şartlara uygunluğunun sağlanması önemlidir. Konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için bu fırsatı kaçırmamak önemlidir.