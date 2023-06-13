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Bu meslekleri yapanlar hemen iş buluyor! En kolay iş bulan 10 meslek ortaya çıktı

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Bu meslekleri yapanlar hemen iş buluyor! En kolay iş bulan 10 meslek ortaya çıktı
Son dönemlerde en çok araştırılan konular arasında mesleklerin iş bulma oranları ile ilgili. Peki en çok hangi bölümler iş bulabiliyor? Tüm detaylar haberimizde.

Üniversite tercihi yapacak adaylar en çok hangi alanda iş bulma ihtimallerinin olduğunu araştırmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar o 10 mesleği belirledi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MESLEK GARANTİSİ OLAN BÖLÜMLER

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan araştırmalar kapsamında üniversite mezunu adayların en çok aradığı ve en kolay iş bulduğu meslek grupları belli oldu. Türkiye'de en kolay iş bulan 10 meslek şu şekilde belirlendi;

-Tıp mezunları devlette yüzde 100 iş bulabiliyor. Mezun olduktan sonraki ilk 6 ay içinde iş bulma yüzdeleri ise yüzde 91.5 olarak belirlendi.

-Eczacılık bölümü mezunları mezun olduktan sonra yüzde 67.9 oranında iş bulabiliyor. Mezun olmadan iş bulan eczacılık öğrencilerinin oranı ise yüzde 3.3 olarak belirlendi. Eczacıların kamuda iş bulmaları ise zor olarak biliniyor.

-Odyoloji bölümü mezunları işitme ve denge üzerine uzmanlaşıyor ve mezun olduktan sonraki ilk 6 ay içinde yüzde 67.1 oranında iş bulma olasılıkları var.

-Fizyoterapi bölümünü tamamlayan adaylar mezun olduktan sonraki ilk 6 ay yüzde 57.8 oranında iş bulabiliyor. Öğrencilik hayatları devam ederken ise yüzde 5 oranında iş bulabiliyorlar.

En Çok İş Bulma Olasılığı Olan Meslekler

-Hemşirelik bölümü mezunları mezun olduktan sonraki ilk 6 ay içinde yüzde 56.8 oranında iş bulabiliyorlar. Kamuda iş bulma oranları ise yüzde 50 olarak belirlendi.

-Pilotaj bölümü mezunları yüzde 56.5 oranında iş bulabiliyor. Öğrencilik hayatı devam ederken yüzde 4 oranında iş bulabiliyorlar.

-Son dönemlerde sık sık tercih edilen Psikolojik Danışmanlık mesleği ise mezun olduktan sonraki ilk 6 ay içinde yüzde 55 oranında iş bulabiliyor.

-Genel olarak öğretmenlik alanına bakıldığı zaman mezun olduktan sonraki ilk 6 ay içinde yüzde 55.6, bir sene içinde yüzde 11.4 oranında iş bulabiliyorlar. Öğretmenlerin kamuda iş bulma oranları ise yüzde 70 olarak belirlendi.

-İnşaat Mühendisleri mezun olduktan sonra ilk 6 ay içinde yüzde 55.2 oranında, öğrencyken yüzde 8.6 oranında iş bulabiliyor.

-Sağlık Hizmetleri bölümünü okuyan adaylar ise mezun olduktan sonra ilk 6 ay içinde yüzde 54, bir sene içinde yüzde 15.7, öğrenciyke yüzde 11.6 oranında iş bulabiliyorlar. 

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