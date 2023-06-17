Bu meslekleri yapanlara o bankadan büyük kıyak! Mesleğe özel para verilecek: Listeye mutlaka bakın

Bankalar son dönemlerde yaptıkları kampanyalarla hem müşteri potansiyellerini artırıyor hem de sıkça adlarından söz ettiriyor. Bu banka meslek gruplarına özel yeni bir kampanya başlattı. Peki hangi meslekler kampanyaya dahil olacak? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MESLEKLERE ÖZEL KAMPANYA BAŞLADI

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre eczacı müşterilere özel bir kampanya paylaşıldı. Eczacı vatandaşlar için yazar kasa özelliği olan, barkod okuyucu olarak kullanılabilen Android POS cihazı ve bankacılık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Eczacılara Özel Bankacılık Paketi hazırlandı. Müşterinin gerekli şartları taşıması halinde Android POS cihaz kurulumu ve işletilmesi ile ilgili firmalara ödenmesi gerekli olan POS cihazı bedeli, POS hizmet bedeli, POS aylık fatura ve hizmet bedelleri banka tarafından karşılanacak.





Aynı zamanda banka tarafından uygun görülürse POS cirosu kapsamında eczacıya kredili ya da kredisiz ürün fırsatı sunacak. Kampanyadan faydalanan eczacı müşterilerin havale ve EFT işlemlerinde ekstra ücret alınmayacak ve eczacılara tahsis edilecek olan Bankkart Başak ve bireysel kredi kartları için senelik aidat ücreti alınmayacak. Eczane ve banka arasında yapılacak olan anlaşmada eczacı yalnızca bir paketi seçebilecek. Eczane kurulum yapıldıktan sonra banka üye iş yerlerinden biri olacak ve başka bankanın yazılımı POS cihazlarına yüklenmeyecek. Eczane SGK nezdinde olan bütün ödemelerin aktarımını üç gün süreyle hesapta blokeli şekilde bekletecek. Eczane bankaya en az iki otomatik fatura talimatı verecek ve ödenmeyen faturalardan biri bir ay içinde başka fatura ile değiştirilebilecek.