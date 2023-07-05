Bu rakamlar evlilikten soğutur! 2023 yılında evlenmenin maliyeti ortaya çıktı

Mobilyacılardan gelinlikçilere, kuyumculardan beyaz eşya satıcılarına kadar birçok sektör, evlilik sezonunda büyük bir pazar oluşturuyor.

EVLİLİK MASRAFLARI ARTTI:

Düğünler, çeyizler, takılar ve ev eşyaları gibi evlilik masrafları, çiftlerin minimum 400 bin TL'lik bir harcama yapmasını gerektiriyor. Avantajix.com'un yaptığı "Evlilik Maliyeti Fiyat Araştırması"na göre, geçen yıla kıyasla evlilik masrafları önemli ölçüde artmış durumda. Önceki yılda 90 bin TL olan evlilik masrafları, şimdi 400 bin TL'ye yaklaşıyor.

SALON KİRALAMA MALİYETLERİ:

Evlilik masrafları arasında çiftleri en çok zorlayan kalemlerden biri, düğün salonu kiralama masrafları. 300 kişilik bir düğün organizasyonunun en basit hali olan pasta ve meşrubat ikramı bile 50 bin TL'den başlıyor. Geçtiğimiz yıl 574 bin 358 çiftin evlendiği düşünüldüğünde, bu yıl yaklaşık 600 bin çiftin evleneceği tahmin ediliyor.





MOBİLYA VE ELEKTRONİK:

Mobilyalar da çiftlerin bütçesini zorlayan bir diğer kalem. Ortalama kalitedeki salon, oturma odası ve yatak odası takımları ile aksesuarların toplam fiyatı 120 bin TL'den başlıyor. Beyaz eşyalar ise televizyon, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, ocak, fırın, ütü ve süpürge gibi ürünlerin toplam fiyatının minimum 60 bin TL olduğu bir maliyet oluşturuyor.

TAKI VE DİĞER MALİYETLER:

Perdeler, halılar, yemek takımları, küçük ev aletleri gibi küçük detaylar bile isimlerinin aksine toplamda 50-55 bin TL'ye kadar bir maliyetle karşımıza çıkıyor. Gelinlik, damatlık, fotoğraf ve video çekimleri, gelin arabası süslemesi, ilk ev kirası depozitosu gibi kalemler ise 50 bin TL'lik bir maliyet oluşturuyor. Takılar da düğünlerin olmazsa olmazları arasında yer alıyor ve ince bileziklerin fiyatları 15 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Kız ve erkek tarafının ikişer bilezik takması durumunda takı maliyeti 60 bin TL'yi aşabiliyor.

Tüm bunların yanı sıra düğün süslemeleri (balonlar, isimler, makas, tepsi gibi) gibi organizasyon detaylarının da eklenmesi gerekiyor. Genel olarak mobilyalardan düğün salonuna, çikolata hediyesinden beyaz eşyaya kadar minimum 400 bin TL'lik bir harcamadan bahsediyoruz. Bu da yaklaşık 550 bin çiftin yapacağı toplamda 2 milyar 250 milyon TL'lik bir alışveriş trafiği anlamına geliyor.