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Bursa'dan Belçika'ya Devasa Saat İhracatı

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Bursa'dan Belçika'ya Devasa Saat İhracatı
Bursa'da ürettiği ve onardığı saatlerle koleksiyoncuların dikkatini çekmeyi başaran Fatih Serhat Yurtdakal, Belçika'da bir saat müzayede salonuna kurulacak devasa boyutta bir saat üretiyor. Saatin mekanik olması nedeniyle insan gücüyle kurulamayacak olması ve bakımının zorluğu dikkat çekiyor.

Fatih Serhat Yurtdakal'ın Devasa Saat İhracatı

Bursa'da ürettiği ve onardığı saatlerle koleksiyoncuların dikkatini çekmeyi başaran Fatih Serhat Yurtdakal, devasa boyutta ürettiği saatle Belçikalıları büyüleyecek. 1530 yılında üretilen saatlerden, 1900 yılların sonlarında yapılmış saatlere kadar antika değeri olan bozuk saatleri onaran, eksik parçaları üretip, onların ilk günkü gibi çalışmasını sağlayan Yurtdakal, özel tasarım ürettiği saatlerle de göze çarpıyor.

Belçika'dan aldığı özel siparişle devasa bir saat üretimine başlayan Yurtdakal, “4,5 metre uzunluğunda 3,5 metre uzunluğunda sarkaca sahip. Belçika'da bir saat müzayede salonuna kurulacak. Gerçekten aykırı özel bir saat. Farklı bir saat olduğundan dolayı bu şekilde bir saatin planlanması, tasarlanması, prototipinin hazırlanması gerekiyor. Başlangıçtan bitişine kadar birçok yerini tekrar tekrar değiştirmek ve gözden geçirmek durumunda kalıyoruz. Bu saatin başlangıç ve montajı yaklaşık 1 yıl devam edecek. Saatte baya ilerleme sağladık. Son finisyonları kaldı. Daha sonra kadranları yapılıp, diğer eksikleri tamamlanmasının ardından kalıcı yerine götürüp montajını yapacağız” dedi.

Saatin mekanik ancak, yüksekte olacağı için insan gücüyle kurulamayacağını önemini vurgulayan Yurtdakal, “Motor vasıtası ile kurulması sağlanacak. Dişlilerin çalışma sistemi tamamen göz önünde ve insanlar tarafından görülebilir olması dikkat çekici hale getiriyor. Bakım yapması zor bir saat olduğundan dolayı kullandığımız malzemeleri ona göre seçiyoruz. Muhtemelen yerine montajdan sonra 1 yıldan önce bakım istemeyecektir. Ancak ilerleyen süre zarfında yağlanması için 1 yılın ardından gerekli olan yapılacaktır” diye konuştu.

Yurtdakal, böyle saatlerin ise tasarım ve imalat sürecine göre değişen fiyatları olduğuna dikkat çekti.

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