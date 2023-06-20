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CarrefourSA, Uluslararası Ödül Aldı

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CarrefourSA, Uluslararası Ödül Aldı
CarrefourSA, uluslararası ödül aldı. Öz markalı ürünlerinde yatırımlarına devam eden şirket, PLMA tarafından düzenlenen “International Salute to Excellence Awards” yarışmasında 2 ödül kazandı. Şirket ayrıca Uluslararası Lezzet Enstitüsü'nden de 5 ödülle döndü.

CarrefourSA, Öz Markalı Ürünlerinde Yatırımlarına Devam Ediyor

“Doğrusu CarrefourSA'da' söylemiyle doğru ürünü, doğru kalitede ve doğru fiyata sunma politikasıyla öz markalı ürünlerinde yatırımlarına devam etmekte olan CarrefourSA, uluslararası ödül aldı. Şirket, global olarak 4 bin 500'den fazla üyesi yer alan Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen ve öz marka alanında dünyanın en prestijli organizasyonu olarak onaylanan “International Salute to Excellence Awards” yarışmasında Carrefour BIO Organik Elma&İncir&Vişne Meyve Suyu ve Carrefour BIO Organik Elma Sirkesi ürünleriyle 2 ödülünü aldı.

Öz Markalı Ürünlere Yatırımlarımız Devam Edecek

CarrefourSA Kategori Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer, “Uygun fiyata kaliteli ürün sunma hedefiyle öz markalı ürün ailesine yaptığımız yatırımların beraberinde üreticinin ve üretimin sürdürülebilirliğine de katkı sunuyoruz. Carrefour'un uluslararası kalite güvence standartları doğrultusunda tedarikçilerimizi düzenli bir şekilde denetliyor ve verdiğimiz eğitimler ile sürekli gelişimlerini sağlıyoruz. 900'den fazla mağazamızda müşterilerimize sunduğumuz ve yoğun ilgi gören bu öz markalı ürünlerimizin lezzet ve kalitelerinin dünyanın en prestijli uluslararası organizasyonları tarafından da tescillenmesi gurur verici. Şu an 600'den fazla öz markalı ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Öz markalı ürün sayımızı yıl son ana kadar 800'e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Lezzet Ödülleri de Şirketin Oldu

2005 yılından bu güne 200'den fazla profesyonel şef ve sömeliyenin jüriliğinde değerlendirilen Belçika merkezli Uluslararası Lezzet Enstitüsü'nden de 5 ödülle dönen şirket, görmeden icra edilen tadımla yapılmış olan değerlendirmede Carrefour Susam Kaplamalı İç Antep Fıstığı, Carrefour Discount Cam Şişe Doğal Kaynak Suyu, Carrefour BIO Organik Elma Sirkesi, Carrefour BIO Organik Hindistan Cevizi Cipsi ve Carrefour BIO Organik İncir Ceviz Vişne ürünleri ile Lezzet Ödülü'nün sahibi oldu.

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