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Çay içmek lüks oluyor! Fiyatı 141 TL'ye çıktı: Büyük zam çileden çıkaracak

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Çay içmek lüks oluyor! Fiyatı 141 TL'ye çıktı: Büyük zam çileden çıkaracak
çay tiryakileri için kötü haber. Çay fiyatları artacak açıklama Cumhurbaşkanından geldi.

Çay tiryakileri için kötü bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatlarını açıklamasının ardından Çaykur tarafından zam haberi duyuruldu. Çaykur, çaya yaklaşık olarak yüzde 43 oranında zam yapıldığını açıkladı. Bu zamla birlikte, 1 kiloluk Çaykur Turist çayının perakende satış fiyatı 97.81 TL'den 141.54 TL'ye yükseltildi. İşte detaylar...

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ÇAY TİRYAKİLERİ İÇİN ÜZÜCÜ HABER

Çay tiryakilerini üzen bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin önde gelen çay markalarından biri olan Çaykur, Tiryaki ve Rize Turist çaylarında fiyat artışına gittiğini duyurdu. Yayınlanan yeni listeyle birlikte, 1 kilogramlık Rize Turist çayının perakende satış fiyatı 97.81 TL'den 141.54 TL'ye yükseltildi. Bu durumda çay fiyatında yüzde 44.7'lik bir zam gerçekleşti. İşte ayrıntılar...

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Tiryaki ve Rize Turist çayları, Çaykur'un en popüler çay markaları arasında yer alıyor. Özellikle çay tiryakileri tarafından tercih edilen bu markaların fiyatlarına yapılan zam, tüketicileri üzdü. Ocak 2023'te yayınlanan eski listede Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL olarak belirtilmişti. Ancak bugün itibarıyla geçerli olan yeni listeyle birlikte bu fiyat 141.54 TL olarak güncellendi.

Çaykur'un fiyat artışına gitme nedeni konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak çayın tarım ürünleri arasında önemli bir yer tuttuğu ve üretim maliyetlerindeki artışın etkili olabileceği düşünülüyor. Tüketiciler, çay fiyatlarındaki bu yükseliş nedeniyle daha fazla harcama yapmak durumunda kalacak ve bütçeleri olumsuz etkilenebilecek.

Çay, Türkiye'nin en önemli içeceklerinden biridir ve birçok kişi için günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle çay fiyatlarındaki artış, birçok tüketiciyi etkileyecek ve çay tüketimi üzerinde de etkili olabilecektir.

Çay tiryakileri, artan fiyatlar karşısında alternatif ürünlere yönelebilir veya daha küçük miktarlarda çay tüketmeyi tercih edebilirler. Ancak çay sevgisi ve alışkanlığı, bu zorlu süreçte de devam edecektir.

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