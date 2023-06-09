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Çay keyiflerine darbe vuruldu! Çaya yüzde 43'lük dev zam: Stok yapmayan yandı

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Çay keyiflerine darbe vuruldu! Çaya yüzde 43'lük dev zam: Stok yapmayan yandı
Çayseverlere üzücü haber! Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 43 oranında zam yaptı. İşte detaylar...

Çaykur'un, 2023 ürünü yaş çay alım fiyatında yapılan yüzde 64'lük artışın ardından kuru çay fiyatlarına zam yapması sektörde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Çaykur, toptan satış yapan şirketlere gönderdiği yeni fiyat listeleriyle çaylara yüzde 43 oranında zam uyguladı.

ÇAYLARA YAPILAN ORTALAMA ZAM ORANI YÜZDE 43

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En popüler çay markalarından olan Tiryaki ve Rize Turist çayları da zamdan nasibini aldı. Örneğin, 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı eski listede 97.81 TL iken yeni listede 141.54 TL olarak belirlendi, bu da çayın yüzde 44.7 zamlandığı anlamına geliyor. Aynı şekilde Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 44.2 oranında zamlandı.

Çaykur'un diğer çay kategorilerinde yapılan zamların ortalaması ise yüzde 43 olarak hesaplandı. Bu zam oranı, TÜİK'in Mayıs ayı verilerine göre çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitlerindeki aylık artışı yansıtıyor. Yıllık bazda ise çay fiyatlarında yüzde 47.25'lik bir yükseliş kaydedildi.

Bu zamın, enflasyon hesaplamalarında da etkisi olacak. TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0.5902 olarak gözüküyor ve yapılan yüzde 43'lük zamın enflasyona 0.25 puanlık bir etkisi olduğu hesaplanıyor. Bu zam, Temmuz ayı TÜFE verilerinde daha net bir şekilde görülebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Mayıs ayında açıkladığı yaş çay alım fiyatındaki artış, seçim sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilmişti. Ancak sektör paydaşları, Çaykur'un ilerleyen aylarda çay fiyatlarına daha fazla zam yapabileceğini öngörüyor.

Tüm bu gelişmelerle birlikte çay sektöründe fiyatlar ve zam beklentileri yakından takip edilmekte. Çay tüketenler, gelecek dönemde çay fiyatlarındaki olası artışlara karşı hazırlıklı olmayı ve piyasayı yakından izlemeyi sürdürmektedir.

Çay sektöründe yaşanan zam, tüketicileri alternatif çay markalarına yönlendirebilir. Zamdan etkilenen popüler çay markalarının yanı sıra, diğer yerli ve yabancı çay markaları da rekabet avantajı elde etmek için fiyat politikalarını gözden geçirebilir. Tüketiciler, çay alışkanlıklarını gözden geçirerek daha ekonomik seçeneklere yönelebilir veya farklı çay türlerini deneyebilir. Bu durum, çay sektöründe yeni tercihlerin oluşmasına ve piyasada çeşitliliğin artmasına yol açabilir.

Çay sektöründe yaşanan zam, aynı zamanda çay üreticilerini ve çay tarımını da etkileyebilir. Üreticiler, artan maliyetler ve fiyat dalgalanmalarıyla mücadele etmek zorunda kalabilir. Çay üretiminde kullanılan girdi maliyetlerindeki artışlar, çay üreticilerinin kar marjlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum, çay üretiminde sürdürülebilirlik ve verimlilik konularının daha da önem kazanmasına neden olabilir. Çay sektöründe tüm paydaşlar, fiyatların dengelenmesi ve sürdürülebilir bir çay üretimi için işbirliği yapma ihtiyacını da göz önünde bulundurmalıdır.

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