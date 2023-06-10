Cebinde kredi kartı taşıyanlar dikkat! Bunu yapanlara 100 TL geri ödeme yapılacak

KREDİ KARTI KULLANANLAR! HEDİYE PARA VERİLECEK

Bir banka tarafından bir çok kişiyi ilgilendiren bir kampanya paylaşıldı. Kampanya süresi içinde başvurusunu yapanlar ise 100 lira hediye para kazanacak.





Vakıfbank tarafından yapılan duyuru bir çok kişiyi ilgilendiriyor. 1-30 Haziran 2023 tarihleri arasında VakıfBank Mobil Temassız Ödeme ile farklı günlerde tek seferde yapılan alışverişlerde her 200 lira ve üzeri alışverişe 10 lira verilecek. Bir kişi en fazla 100 lira hediye para kazanabilecek. Aynı zamanda bir gün içerisinde tek seferde yapılan 200 lira ve üzeri alışverişlerden sadece bir tanesi kampanya dahilinde olacak.

BAŞVURANA HEDİYE EDİLECEK

Mobil Temassız Ödeme dışında yapılan alışverişler, mail order, e-ticaret, yurt dışı, iade, iptal ve puan kullanımı işlemleri, BusinessCard'lar, Bankomat Kart’lar, sanal kartlar ve ek kartlar ile yapılan alışverişler ise kampanya içerisine dahil edilmedi.

kampanyaya dahil olmadığı belirtilen Vakıfbank duyurusunda İşlem iptal/iade durumunda yüklenen puanlar geri alınacak olup, avans puan kullanımı kaynaklı geri alım yapılamadığı durumda ilgili tutar kadar kartınıza borç yansıtılacağı bildirildi. Vakıfbank yaptığı duyuruda işlem iptali ya da iade durumunda puanların geri alınacağını taahhüt ediyor.

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanyaya sadece VakıfBank Mobil’de yer alan ''Cepte Kazan” üzerinden ''Hemen Katıl'' tuşu ile katılım sağnabilecek.

Kampanya katılım sağlamak isteyenler 1-30 Haziran 2023 tarihleri arasında, alışverişinizden önce veya sonra gerçekleştirebilecek.

Kampanyaya peşin veya taksitlendirme işlemlerinin de dahil edildiği belirtildi.

Kampanya kapsamında kazanılan puanlar ise 7 Temmuz 2023 tarihine kadar, bireysel ve kullanıma açık olan kredi kartlarına tanımlanacak. Puanların son kullanma tarihi ise 22 Temmuz 2023 olarak belirtildi. Puanların 22 Temmuz 2023 tarihine kadar kullanılmaması durumunda ise bir sonraki iş gününde puanlar geri çekileceği de kullanıcılarla paylaşıldı.