Cebinizde 200 TL'lik banknot varsa kontrol edin! Resmen rekor kırıldı

Türk lirasının değeri düşerken, 200 TL banknotların basımında rekor seviyede artış yaşandı. Yıllık bazda Haziran 2022'ye göre yüzde 135, aylık bazda ise Mayıs 2023'e göre yüzde 36 artış gerçekleşti.

Son artışla birlikte, 200 TL kâğıt paralarının toplam sayısı 1 milyar 598 milyon 802 bin 579 adede yükseldi. Bu hızlı basım, Türkiye'nin ekonomisi hakkında önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Türk lirasının değer kaybettiği bir dönemde, insanların büyük miktarlarda paraya ihtiyaç duyması nedeniyle 200 TL'lik kâğıt paralara olan talep artıyor. Bu durum, 200 TL'nin ülkedeki en büyük kâğıt para olmasıyla da ilgilidir. İşte detaylar...





TÜRK LİRASININ DEĞERİ DÜŞTÜ

Türk lirasının hızla değer kaybetmesi, kağıt para basımını olumsuz etkiliyor. 200 TL banknotu, Türkiye'nin en büyük banknotu olması nedeniyle yoğun bir şekilde basılıyor. Haziran 2023 itibarıyla dolaşımdaki 200 TL'lerin sayısı, geçen yıla göre %135 artarak 1 milyar 598 milyon 802 bin 579 adede ulaştı.

200 TL banknotu ilk kez 2009 yılında piyasaya sürülmüş ve o dönemdeki dolar kuruyla yaklaşık 129 dolara denk gelmekteydi. Ancak bu yılın başında, aynı banknot sadece 10 dolara eşit hale geldi. İşte ayrıntılar...





Banknot sayılarındaki değişikliklere bakıldığında, 100 TL banknotlarında aylık %31, yıllık %35 artış olduğu görülmektedir. Bu artışla birlikte, 100 TL banknotlarının sayısı 1 milyar 588 milyon 528 bin 606 adede ulaşmıştır.

Diğer banknotlar arasında ise yıllık olarak %20 artışla 50 TL banknotlarının sayısı, %42 artışla 10 TL banknotlarının sayısı ve %22 artışla 5 TL banknotlarının sayısı artmıştır. Ancak 20 TL banknotlarında bir azalma gözlenmiştir. Yıllık %9 azalan 20 TL banknotlarının sayısı dikkat çekmektedir. Tüm bu değişiklikler sonucunda, Türkiye'deki toplam banknot sayısı artmıştır. Yıllık %50, aylık %24 artışla toplam banknot sayısı 4 milyar 847 milyonu aşmıştır.