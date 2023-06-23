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Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE'de

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Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyareti sürdürüyor. Görüşmede, iki ülke arasında olan ilişkiler ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanı BAE'de

Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyareti sürdürüyor. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya toplanan Yılmaz ve Şimşek, iki ülke arasında olan ilişkiler ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirdi.

Bulundukları görüşmeye BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da katıldı.

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