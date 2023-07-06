Çocuklu ailelere devletten büyük destek! Başvuru şartlarına uyanlara 3.038 TL yardım yapılacak

Türkiye'deki çocuklu aileler için sevindirici bir haber var! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir yardım programı başlattıklarını duyurdu. Bu program kapsamında, her ay PTT aracılığıyla ailelerin hesaplarına 3.038 TL ödeme yapılacak.

Başvuru yapmak isteyen ailelerin en az bir çocuğa sahip olmaları gerekmektedir. Yardım miktarı, ailenin çocuk sayısına göre belirlenmektedir. Bu destek programıyla, çocukların eğitim ve sağlık masraflarına katkıda bulunmak ve ailelerin ekonomik durumunu iyileştirmek hedeflenmektedir.





Yardım ödemeleri, Sosyal Yardım Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ödemeler, Sosyal Hizmet Merkezi müdürlükleri veya ilgili il müdürlüklerine yapılan dilekçe başvurularının ardından değerlendirilerek belirlenmektedir. Başvuruların onaylanması durumunda, aileler her ay PTT veya Ziraat Bankası aracılığıyla ödemelerini alabileceklerdir.

Yardım ödemeleriyle ilgili bazı önemli detaylar da paylaşıldı. Daha önce aylık 2.337 TL olan Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, güncel zamlarla birlikte 3.038 TL'ye yükseltilmiştir. Ayrıca, yardım almak için başvuruda bulunan ailelerin gelir düzeyi asgari ücretin üçte birinden az olmalı, sosyal güvenceleri bulunmamalı veya yetersiz olmalı, mal varlığına sahip olmamalı ve çocuklarının okula devam etmeleri veya meslek edinmeleri gerekmektedir. Ayrıca, SED hizmetine ihtiyaçları olduğu sosyal hizmet uzmanları tarafından değerlendirilmelidir.





Başvuruların kolaylıkla yapılabilmesi için e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı menüsünden SED başvurusu seçeneğine tıklamalı ve başvuru formunu eksiksiz doldurarak göndermelidir. Başvurular sırasında kimlik belgesi, ikametgah belgesi ve gelir durumunu gösteren belgeler ile çocukların okul kayıt belgelerinin de sunulması gerekmektedir.

Yardım ödemeleri,her ay düzenli olarak PTT veya Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır. Ödemeler, ailelerin hesaplarına 12 ay boyunca yatırılmaktadır. Bu sürenin sonunda, ailelerin ihtiyaç durumuna bağlı olarak ödeme süresi uzatılabilmektedir.

Bu yardım programından yararlanan aileler aynı zamanda gıda, yakacak, barınma, eğitim, sağlık, istihdam, engelli ve yaşlı yardımları gibi diğer sosyal yardım ödemelerinden de faydalanabilmektedir.

Çocuklu ailelere yönelik bu yardım programı, ailelerin maddi açıdan desteklenmesini ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflemektedir. Başvuruların doğru ve eksiksiz şekilde yapılması önemlidir, böylece aileler hak ettikleri yardımı alarak daha iyi bir yaşam sürebilirler.