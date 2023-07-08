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Çocuklu ailelere sosyal yardım dağıtılacak! e-Devletten başvuranlar alıyor: 5 yıl içinde...

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Çocuklu ailelere sosyal yardım dağıtılacak! e-Devletten başvuranlar alıyor: 5 yıl içinde...
Devlet destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürecek bir haber daha geldi. İşte haberin detayları…

Yapılan devlet destek ödemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşın yüklerini hafifletiyor. Destek ödemelerinde eğitim yardımı, fatura yardımı, gibi birçok yardım çeşidi bulunmaktadır. Dar gelirliye yeni yardım haberi geldi. Detaylar haberimizde…

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ÇOCUĞU OLANLAR 5 YIL İÇİNDE BU PARAYI ALABİLECEKLER: E-DEVLET ÜZERİNDEN HEMEN SORGULAMA YAPIN!

Çocuklu vatandaşları ilgilendiriyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) bunu sosyal medya hesaplarından duyurdu. Buna göre, vatandaşlar beş yıl içinde rapor parası ve emzirme ödeneği için başvurabilir.

SGK, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyunu bilgilendirdi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Rapor parası ve emzirme ödeneğinizi 5 yıl içinde talep edebilir, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulatabilirsiniz.”

2023'te bakım emzirme ödeneği

Bu yıl emzirme ödeneği 520 TL olarak belirlendi.

EMZİRME ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı kadın veya sigortalı erkeğin sigortasız eşi doğum yaptığında bakım yardımı alabilmesi için.

İş akdi (4/a) olan sigortalılar için doğumdan önceki yılda en az 120 gün kısa vadeli branş primi bildirilir.

Kendi hesabına ve adına (4/b li) çalışan sigortalılar için doğumdan önceki yılda en az 120 günlük kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmiş ve Genel sağlık sigortası dahil tüm primler ve buna bağlı yükümlülükler kapatılmış olmalıdır.

Doğum canlı gerçekleşmiş olması en önemli şarttır.

Sigortalının Emzirme Yardımına hak kazanan ve sigortası sona eren kişilerin çocuğu bu tarihten itibaren 300 gün içinde doğarsa, Sigortalının eşi Analık Sigortasına hak kazanan Sigortalı Kadın veya Erkek, yaşı yettiği sürece emzirme ödeneğine hak kazanır. Doğum gününden önceki son 15 ayda en az 120 günlük yardım ödenmiş olması koşulu ile emzirme yardımından faydalanabilir.

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