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Çocuklu ailelere zamlı sosyal yardım müjdesi! Artık 4 bin 358 TL ödenecek: İlkokul, ortaokul...

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Çocuklu ailelere zamlı sosyal yardım müjdesi! Artık 4 bin 358 TL ödenecek: İlkokul, ortaokul...
Aile Bakanlığı'ndan ailelere zamlı yardım müjdesi geldi. Ailelere çocuk desteği verilirken gelen zamlar sonrasında rakamlarda güncellemeye gidildi. Erdoğan tarafından açıklanan Aile Destek ödemelerinin 1 yıl uzatılacağı haberi sonrası sosyal yardım ödemelerine artış yapıldı. Bununla beraber SED ödemeleri gündeme gelirken kimlerin nasıl ve nereden başvuru yapacağı haberimizde yer almaktadır.

İhtiyaç sahibi ailelere sunulan destek ödemelerin başında gelen ise çocuk desteği oldu. Asgari ücrete gelen zam ve beraberin memur emekli maaşlarının artışıyla sosyal yardımlara da zam yapılacağı duyuruldu. Çocuklu ailelerin alacağı sosyal yardım miktarları çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. PTT aracılığıyla alınacak ödemelerin ne kadar olduğu ve başvuru şartları haberimizde.

ÇOCUKLU HANELERE DESTEK

Dar gelirli vatandaşlara verilen destek ödemeleri Temmuz zammıyla beraber hesaplarda yerini alacak. Memur maaşı katsayısında yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farklarıyla beraber yüzde 17.55'lik artışın üzerinde refah payı eklenecek.

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üzerinde ki vatandaşlara ödenen yardım ödemesi 1.997 TL'den 2.348 TL'ye yükseltildi. Bu yardım ödemesinden faydalanmak için başlıca şart kişinin gelirinin bulunmaması oldu. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ya da eşinin geliri ele alınır. kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir.

çocuklu hanelere destek

EVDE BAKIM MAAŞI

Bakıma muhtaç kişilere verilen ödemeler 4.336 TL olurken gelen zamlarla beraber güncel rakam 5.097 TL olarak belirlendi. Bu destekten faydalanmak için hane içerisinde bulunan kişi başına düşen gelirin 5.671 TL'den az olması şartına bakılıyor.

ENGELLİ MAAŞI

Yüzde 40-69 aralığında engeli bulunan kişilere ödenen engelli aylığı 1.594 TL olurken zamlarla beraber 1.874 TL olarak belirlendi. Yüzde 70 ve üzeri engeli bulunanların maaşı ise 1.392 TL'den 2.811 TL'ye yükselecek.

AİLELERE ÇOCUK YARDIMI

Ailelere verilen çocuk yardımında SED ödemelerinde artışa gidildi. Okul öncesi çocuklar için 2 bin 59 TL olan yardım 2.421 TL, ilköğretim okuyanlara 3.632 TL, ortaöğretim okuyanlara 3.874 TL ve yükseköğretim okuyan çocuklara ise 4.358 TL ödeme yapılacak. 

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