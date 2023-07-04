Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve memurların beklediği haberi verdi! Maaşlara kallavi zam geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere ve memurlara güzel haberler verdi. Depremzedelerin konut ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Osmangazi Köprüsü'nün rekorlar kırdığını ve diğer ulaşım projelerinin de başarıyla tamamlandığını vurguladı. Uluslararası ilişkiler ve Türkiye'nin barışçıl çabaları hakkında da bilgi verdi. Ayrıca, Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınayarak, asgari ücretin artışı, fahiş kira artışlarına karşı tedbirler ve uluslararası yatırımcıların ilgisinin artması gibi ekonomiyle ilgili konulara da değindi. Son olarak, memur maaşlarına ilişkin zam sürecinin başladığını ve enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından söz verilen iyileştirmelerin yapılacağını ifade etti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bayram sürecinde depremzedeler ve ihtiyaç sahipleri için yoğun çaba sarfettiğini belirtti. Deprem bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için TOKİ'nin öncü rol oynadığını ve inşası tamamlanan konutların teslimatının Ekim-Kasım ayından itibaren başlayacağını duyurdu. Toplamda 650 bin konutun inşa edileceğini ve 319 bin deprem konutunun bir yıl içinde teslim edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Erdoğan ayrıca Osmangazi Köprüsü'nün rekor kırdığını ve diğer ulaşım projelerinin de başarılı bir şekilde tamamlandığını vurguladı. Ulaştırma projelerinde elde edilen başarıların, takoz siyasetinin nelere malolabileceği konusunda önemli bir ders olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, uluslararası ilişkiler konusunda da bilgi verdi. Türkiye'nin çeşitli krizlerin çözümünde denge, adalet ve güven veren bir tavır sergilediğini belirterek, İstanbul Süreci'nin daha önceden değerlendirilmesiyle yaşanan yıkım ve gözyaşının önlenebileceğini dile getirdi. Türkiye'nin savaş lobisinin hedefi olduğunu ve yıpratılmaya çalışıldığını, ancak yine de barışın tesisi için çaba sarfettiklerini ve tek ülke olarak çözüm önerileri geliştirdiklerini söyledi.





Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'te yaşanan Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıyı sert bir şekilde kınadı ve bunun fikir özgürlüğüyle bağdaşmayan bir sapkınlık olduğunu belirtti. Fransa'da ve diğer sömürgeci geçmişi olan ülkelerdeki olayların kökünde kurumsal ırkçılığın yattığını ve bu konuda yetkililerin ders çıkarması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, ekonomiye ilişkin olarak da önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin net olarak yükseltildiğini ve enflasyonun üzerinde bir zam yapıldığını duyurdu. Fahiş kira artışlarına karşı üst sınır uygulamasının devam edeceğini ve stokçuluk ile fırsatçılığa müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin arttığını ve bu durumun ekonomiye olumlu yansımalarının olacağını belirtti.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarına ilişkin zam sürecinin başladığını ve enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından söz verilen iyileştirmelerin yapılacağını ifade etti. Memurların daha iyi bir yaşam standardına kavuşması için çalışmaların hızlandırıldığını ve adaletli bir zam politikası izleneceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, depremzedelerin konut ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini, ulaşım projelerinin başarıyla tamamlandığını, uluslararası ilişkilerde barışçıl çabaların sürdürüldüğünü, Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıların kınandığını ve ekonomideki iyileştirmelerin devam ettiğini göstermektedir. Bu açıklamalar, hükümetin vatandaşların ihtiyaçlarına ve ülkenin gelişimine yönelik kararlılığını ortaya koymaktadır.