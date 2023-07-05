Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca memura müjdeyi verdi! Zam oranı ve tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre, memur zammıyla ilgili bekleyiş sona eriyor. Milyonlarca kamu çalışanı heyecanla Temmuz zammını beklerken, düzenlemeyle birlikte en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu değişiklik, diğer memur kadroları için ise görev, unvan, derece ve kariyer kriterlerine bağlı olarak kademeli artışları içerecek.

Memur maaşlarının daha adil bir şekilde belirlenmesine ve çalışanların maddi koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Artan en düşük maaş, düşük gelirli memurların yaşam standartlarını yükseltecek ve daha iyi bir geçim imkanı sunacak.

Bu gelişme, kamu çalışanlarının uzun süredir beklediği bir iyileştirme olarak kabul ediliyor. Hem en düşük maaşın yükseltilmesi hem de kademeli artışlar, çalışanlara daha iyi bir gelecek sunmayı hedefleyen bir adım olarak değerlendiriliyor.



Memur zammıyla ilgili bu düzenleme, kamu çalışanları arasında genel bir memnuniyet yaratırken, aynı zamanda kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA





Zam oranı belirlenirken, 6 aylık enflasyon farkı da dikkate alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, teklifin son şeklini verecek.

Memur zamının yanı sıra, memur emeklilerini de etkileyecek düzenlemeler masada. Memur zamı doğrudan memur emeklilerine yansıtılacak ve en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Ayrıca, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de teklifte yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, zam düzenlemesi hızlı bir şekilde Meclis'e sunulacak. Teklifin Meclis'e sunulmasının ardından süreç, komisyon görüşmeleriyle başlayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından, kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.