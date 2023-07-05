Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere ve memurlara müjde! Zam oranı o tarihte belli olacak

Emekliler ve memurlar merakla ara zamları bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın zamlarla ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor! Açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ZAMLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde AKP İstanbul Teşkilat Bayramlaşma Programına online olarak katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde; '1994 ruhunu tekrar dirilteceğiz, şehirlerimizin üstündeki karabasan misali Fetret Devri'ne hep beraber son vereceğiz. Müslümanlar olarak Kurban Bayramı sevinci içindeyiz. Dünyanın dört köşesinde 2 milyar Müslüman manevi huzuru yaşıyor. Ancak İslam ve insanlık düşmanı olan kişiler yaptığı provokasyonlarla gölge düşürmeye çalışıyor. Bayramın ilk günü kitabımız Kuran-ı Kerim'e İsveç'te yapılan alçakça saldırı bundan biri. Bunu yapanlar kadar fikir özgürlüğü adı altında buna izin verenler de amaçlarına ulaşamayacak. Türkiye olarak tahrik siyasetine, tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla mücadelemiz devam edecek. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin fikir özgürlüğü olmadığını eninde sonunda öğreteceğiz. Dili, rengi, kültürü farklı milyarlarca insanın kalbini birleştiren Kurban Bayramı yardımlaşmanın, paylaşmanın, dayanışmanın örneğidir. Bayram aşımızı, ekmeğimizi, soframızı kardeşlerimizle paylaşmaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi güçlendirmektir. Küslükler bir kenara bırakılır, küsler barışır, küçükler sevindirilir, yetim ve öksüzlerin yaşları silinir, kimsesizlerin kapısı çalınır. Özellikle rekabet seviyesi yüksek seçim süresi sonrasında bütün vatandaşımızı kucaklaşmaya davet ediyorum. Bayram ruhuna, özüne, anlamına uygun şekilde idrak etmeye çalışan İstanbul Teşkilatımızı kutluyorum. Bir sonraki bayramda depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz.





Toplam 650 bin deprem konutundan 319 bin tanesinin inşası ilk bir sene içinde tamamlanacak. Bizden desteğini esirgemeyen, deprem bölgesi ve diğer illerimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında kolları sıvadık. Kendi alanında yetkin güçlü isimlerden bir kabine kurduk. Meclis ve genel merkez görevlendirmeleri sonuçlandırıldı. Birer hafta arayla üst üste iki toplantı yapıp adımlarımıza karar verdi. Birileri parti içi koltuk kavgasından başını kaldıramadı, biz meydanlarda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Çiftçilerimizden asgari ücretliye herkese müjdelerimizi verdik. Emeklimizin maaş ve ikramiye ödemelerini bayramdan önce yaparak hayır duası aldık. Konut kiralarındaki sınırlama bu sene de devam edecek. Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeler bayram sonrasında hızlıca meclise sunulacak. Böylece seçimde milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olacağız. Seçimlerden sonra milletimiz parti ve ittifakımıza güvenini bir kez daha ifade etti. Bu şekilde bütün İstanbul teşkilatımızı ve bütün illerdeki yol arkadaşlarımızı tebrik ederim. Muhalefet tarafında seçimden itibaren yaşanmaya başlananlar karşıdakilerin çapını bir kere daha gösterdi. Bunların ülkeyi yönetecek kapasitesi de kadrosu da yok. Tek amaçları koltuklarını korumak, siyasi hayatlarını uzatmak, Ülke adına işin üzücü tarafı muhalefetin hatalarından ders çıkarma gibi bir amacı olmamasıdır. Seçim yenilgisi depremzede ve köylülerimize kesiliyor. Ülke ve millet düşmanlarıyla mesafe koyma noktasında bir irade yok. Bölücü örgüt elebaşını öven kişilere sahip çıkılmasından, yalan ve iftira siyasetinde ısrar edilmesine kadar aynı şekilde devam ediliyor. Muhalefetin konularına baktıkça sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğunu anlıyoruz. Bu ülkede ne yapılacaksa biz ve ittifakımız yapacak. Kime oy verirse versin 85 milyon umudunu bize bağladı. Enflasyondan vatandaşın ekmeğine el uzatana kadar nerede bir sorun varsa çözümü bizde. 40 senedir milletin kanını emen terör belasını biz bitireceğiz. Güçlü millet, güçlü Türkiye vizyonu bizim. Ekonomiden savunma sanayine, turizmden eğitime, sağlığa, tarıma her alanda ülkeyi şahlandıracağız. 21 senedir 17 kez zafer elde ettik, bunların sonrası samimiyet ve tevazudur. Tebessüm, anlayış, hoşgörü bize yakışandı. 21 senelik tecrübemizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'da kapısı çalınmayan, ulaşılmadık bir kişi bile bırakmayacağız. 24 belediyeden 19 belediyeye ilçelerde düştük. Bunun hesabını yapmamız lazım. Neden bu noktaya geldik, eksiklerimizi bulmamız lazım. 31 Mart 2024 tarihinde olacak seçimlerde sıkı bir hazırlık bekliyorum. İstanbul'u son 4 senedir esir alan algı belediyeciliğini gördükçe içimiz kan ağlıyor. İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Ankara muhalefetin yönettiği bütün illerimiz kan kaybediyor. 30 sene önceki 1994 seçimleri gibi belediyecilikte bir milat yaşayacağız, Fetret Devri'ne hep beraber son vereceğiz.'