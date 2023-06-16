Cumhurbaşkanından asgari ücretlilere büyük jest! Canlı yayında zam mesajı bayram ettirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklamasında asgari ücrete olumlu bir zam yapılacağı sinyalini verdi.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI





Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından uçakta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik konulara değinen Cumhurbaşkanı, ekonominin güçlendirilmesi beklentisinin her dönemde olduğu gibi devam ettiğini vurguladı. Ekonomiye odaklanmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası ve diğer ilgili bakanlıkların bu konuda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Ayrıca, finans sektörünün güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerini ve enflasyonu düşürmek amacıyla faiz politikalarında değişim olmayacağını ifade etti. Asgari ücret konusuna da değinen Erdoğan, işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini ve iyi bir zam yapılacağını vurguladı. Şu anda çalışmaların devam ettiğini ve kararın en kısa sürede açıklanacağını belirtti. Memur maaşlarıyla ilgili adımların ise temmuz ayındaki görüşmelerde atılacağını dile getirdi.