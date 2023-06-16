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Cumhurbaşkanından asgari ücretlilere büyük jest! Canlı yayında zam mesajı bayram ettirdi

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Cumhurbaşkanından asgari ücretlilere büyük jest! Canlı yayında zam mesajı bayram ettirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dakika açıklamasında ülkenin asgari ücretine yönelik zam konusuna değindi ve umut verici bir mesaj verdi. Cumhurbaşkanı, asgari ücrete yapılacak zamla ilgili olarak olumlu bir tablo çizeceklerini ve çalışanların beklentilerini karşılayacak bir artışın gündemde olduğunu ifade etti. Ekonomik istikrarın sağlanması ve vatandaşların refahının artırılması için asgari ücretin önemine vurgu yaptı. İşte Cumnhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklamasında asgari ücrete olumlu bir zam yapılacağı sinyalini verdi.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

asgari ücret

Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından uçakta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik konulara değinen Cumhurbaşkanı, ekonominin güçlendirilmesi beklentisinin her dönemde olduğu gibi devam ettiğini vurguladı. Ekonomiye odaklanmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası ve diğer ilgili bakanlıkların bu konuda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Ayrıca, finans sektörünün güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerini ve enflasyonu düşürmek amacıyla faiz politikalarında değişim olmayacağını ifade etti. Asgari ücret konusuna da değinen Erdoğan, işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini ve iyi bir zam yapılacağını vurguladı. Şu anda çalışmaların devam ettiğini ve kararın en kısa sürede açıklanacağını belirtti. Memur maaşlarıyla ilgili adımların ise temmuz ayındaki görüşmelerde atılacağını dile getirdi.

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Ekonomi
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