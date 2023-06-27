Cumhurbaşkanından emeklilere büyük jest! Borçlu emekli kalmayacak: Duyuru yapıldı

Cumhurbaşkanı tarafından emeklilerin borçlarını kapatmalarına yönelik destek sağlanacağı müjdesi verildi. Bu destek, ek ödeme ve borç kapatma kredisi kampanyası şeklinde uygulanacak. Amacı, emeklilerin borçlarını kapatmaları ve nakdi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktır. Bu maddi destek sayesinde emeklilerin biraz olsun rahatlamaları hedeflenmektedir. Emeklilerin maaşlarını kamu bankalarından alanlar, bu destekten kolayca yararlanabilecekler.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre, emeklilerin nakit kredi başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlanacağı vurgulanmaktadır. Emekliler, maaşlarını aldıkları bankadan başvurularını hemen gerçekleştirebileceklerdir. Habere göre, ödemeler üç farklı banka aracılığıyla yapılacak.

50 BİN LİRAYA KADAR KREDİ DESTEĞİ





Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaşı alan ve uygun kredi notuna sahip olan herkes, bu bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunma imkanına sahiptir. Faiz oranları ve kredi notlarına göre, finansal destekten faydalanabileceklerdir. Genellikle bu bankalar, emeklilerin nakit kredi ihtiyaçlarını karşılamak için ilk tercih edilen adresler olmaktadır. Krediye ihtiyaç duyan kişiler, başvuru koşullarını sağladıklarında işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilirler. Ayrıca, başvuru tamamlandığında, kredi tutarları doğrudan hesaplara yatırılacaktır.

Kredi başvurusu 10 bin TL ile 50 bin TL arasında ise, 36 aya kadar vadelerle ödeme imkanı sunulmaktadır. Ancak, 50 bin TL ve üzeri kredi taleplerinde vade süresi en fazla 24 ay olarak belirlenmiştir. 50 bin TL ve üzerindeki kredi başvurularında ise banka, borç kapatma kredisi gibi ek bir seçenek sunmaktadır.

100 bin TL ve üzeri kredi ihtiyaçlarında ise üç kamu bankası en fazla 12 aylık vade seçeneği sunmaktadır. Bu koşullarda kredi almayı planlayanlar, banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler.

Bu destek sayesinde emekliler, borçlarını kapatma ve nakit ihtiyaçlarını karşılama konusunda kolaylık sağlayacaklardır.