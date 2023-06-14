Cüzdanında 1 kuruş ve 5 kuruş olanlar dikkat! Darphaneden yeni karar çıktı

Türkiye Darphanesi, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki ani ve hızla devam eden değer kaybının ardından yeni para birimlerini basmaya başladı. Geçtiğimiz ay, 1 TL ve 5 Kuruş madeni paralarının değerinin ağırlığından daha az olması nedeniyle darphanenin bu paraların ağırlığını düşüreceği belirtilmişti. Bugün, yeni para basımıyla ilgili açıklamalar da doğrulandı.

Yapılan duyuruya göre, Türkiye Darphanesi 1 TL, 5 Kuruş, 500 TL ve 1000 TL'lik yeni banknotları basacak. Bu yeni banknotlar, Türk Lirası'nın değer kaybına karşı tedbirler olarak görülüyor. Banknotların tasarımında ve güvenlik önlemlerinde de yeniliklerin olması bekleniyor.





Yeni banknotların basımıyla birlikte, Türk Lirası'nın değerinin korunması ve güvenilirliğinin artırılması hedefleniyor. Bu adım, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağlama ve piyasaların güvenini yeniden kazanma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yeni para birimlerinin tedavülüne ilişkin ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da, bu adımın Türk Lirası'nın durumunu iyileştirmeye yönelik bir önlem olarak değerlendirildiği söylenebilir. Yeni banknotlarla birlikte, Türk Lirası'nın daha güçlü ve kararlı bir para birimi olarak konumunu yeniden sağlamlaştırmak amaçlanıyor.

konomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na seslenerek darphanenin 1 TL, 5 Kuruş, 500 TL ve 1000 TL'lik yeni banknotlar basmasını talep etti. Bu duyuru, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in böyle bir talimat verdiği söylentisini akıllara getirdi. Ancak, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlarla ilgili olarak henüz kesin bir bilgi bulunmamaktadır ve 10 TL madeni parasının basılıp basılmadığı da belirsizliğini korumaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili Özkan Yalım, Merkez Bankası'nın 500 TL'lik banknot basacağını ve tedavüle süreceğini iddia etmişti. Sosyal medyada da "Yeni paralar mavi-turkuvaz renkte olacak" ve "Paralar önümüzdeki aylarda tedavüle girecek" gibi ifadeler yer almıştır. Türk Darphanesi tarafından 1 ve 5 kuruş madeni paralarının basımının durdurulduğu bilgisi aktarılmaktadır, ancak doların yükselmesine karşı yeni para birimlerinin basılması gerektiği ekonomistler tarafından önemle bildirilmiştir.