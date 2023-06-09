Damacana su siparişi verenler dikkat! Artık bu fiyattan alınabilecek: Büyük zam geliyor

Artan enflasyon ve dolar/TL kurundaki yükseliş, birçok sektörde fiyatların artmasına neden oldu. Bu artışlardan biri de damacana su fiyatlarına yansıdı. Yüksek maliyetler ve zamlar sonucunda damacana su fiyatları sürekli olarak yükseliyor.

HAKAN KAL: DAMACANA SU FİYATLARI 50 TL'NİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR





Başlangıçta sene başında yapılan zamla birlikte 19 litrelik damacana su şişelerinin fiyatı markaya göre 5 TL ile 8 TL arasında artmıştı. Ancak geçtiğimiz ay bazı markaların bir kez daha zam yapmasıyla fiyatlar daha da yükselmişti. Şu anda ise GetirSu Başkan Yardımcısı Hakan Kal, damacana su fiyatlarının yakın zamanda 50 TL bandının üzerine çıkabileceğini belirtti.

Hakan Kal, yapmış olduğu açıklamada su fiyatlarındaki artışın sürpriz olmayacağını ve bu ay ve temmuz ayında yeni bir zam beklendiğini ifade etti. Yüksek fiyatlı markalardan daha uygun fiyatlı su satan markalara yönelme eğilimi olduğunu da dile getiren Kal, sürekli artan maliyetlerin su pazarını küçülttüğünü ve bu trendin devam etmesi halinde küçülmenin hızlanabileceğini vurguladı.

Bütün bu gelişmeler, damacana su fiyatlarının tüketiciler için daha da yüksek seviyelere çıkabileceğini gösteriyor. İnsanlar, daha uygun fiyatlı seçenekleri tercih etme eğiliminde olabilirler. Ancak damacana su fiyatlarındaki artış, genel olarak tüketicilerin bütçelerini zorlayan bir durum haline gelmiştir.