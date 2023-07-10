Damacana ve pet şişe sulara olay zam! Artık ne 50 ne de 100 TL olacak

Son dönemde su fiyatlarına yapılan zamlar, vatandaşları şaşırtmış durumda. Su, her canlının en temel besin kaynağı olmasına rağmen, fiyatlarının sürekli olarak artması vatandaşları endişelendiriyor. Özellikle damacana su tercih eden milyonlarca kişi, fiyatlar karşısında şok yaşıyor.



DAMACANA SU FİYATI 150 LİRAYA ULAŞTI





Son yaşanan zamla birlikte 19 litrelik damacana suyun fiyatı 55 liraya kadar yükseldi. Depozito bedeliyle birlikte damacana suya ödenen minimum tutar ise 150 liraya ulaştı. Damacanadan doldurulan bir bardak suyun maliyeti ise 55 ile 60 kuruş arasında değişiyor.

Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) yöneticisi Halil Mert, geçen yıl damacana su fiyatının 15 ila 30 lira arasında değiştiğini belirtti. Ancak bu sene yaşanan maliyet artışlarıyla birlikte fiyatların 35 ila 55 lira arasında değiştiğini ifade etti. Depozito fiyatları da benzer şekilde artış gösterdi. Bir kişinin ilk kez damacana su alması durumunda depozitoyla birlikte 150 lira gibi bir miktar ödemesi gerekiyor. Son zamdan sonra, damacanadan doldurulan bir bardak suyun fiyatı ise 60 kuruşa kadar çıktı.

Mert, boş damacanaların dönüştürüldüğünü ve geri dönüşüme daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, damacanaların 70 doluma kadar kullanılabildiğini ve kullanım dışı duruma geldiklerinde kesilerek ekonomiye kazandırıldığını söyledi. Müşterilere, damacanaların belirlenen kriterler dışında kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Su fiyatlarındaki artışlar, vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olan suya erişimi ve maliyetleri konusunda endişeleri artırmaktadır. Bu durum, suyun ekonomik olarak erişilebilir olmasının önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte su tüketimi ve talebi de artmaktadır. Su fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları alternatif su kaynakları arayışına yönlendirebilir veya su tüketimini azaltmaya teşvik edebilir. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması, israfın önlenmesi ve suyun sürdürülebilir şekilde sağlanması önem taşımaktadır. Ayrıca, suyun fiyatlandırılmasında adaletli ve dengeleyici politikaların uygulanması da gerekmektedir.