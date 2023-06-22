Dar gelirli ailelere nakit yardımı yapılacak! 850 TL destek almak için hemen başvurun!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlara yapılan sosyal destek ödemeleri yakından takip ediliyor. 850 TL ödemeler başladı! Peki şartlar neler? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 850 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlara sağlanan sosyal destek ödemeleri başladı. Aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi insanlara 12 aylık süre boyunca 850TL ve 1250 TL arasında ödeme yapılıyor. Başvurular e-Devlet sistemine giriş yaparak oluşturuluyor. Haziran ayında başlayan ödemeler ihtiyaç sahibi ailelerin maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayat standartlarını yükseltmek için yapılıyor. Aile destek ödemeleri başvuruları e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıp talep edilen belgeleri sisteme yükledikten sonra yapılabiliyor.





Aile destek programından faydalanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, mavi kart sahibi olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, hane içinde memur, noter ve muhtar olarak çalışan kişi olmaması, yurt dışı borçlanması olmaması gerekiyor. Haziran ayında başlayan ödemeler 12 ay boyunca sürüyor ve sonraki sene Haziran ayında sona eriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri kapsamında 35 milyar TL bütçe ayrıldı. Aile destek programı kapsamında ödemeler hane içinde kişi başına düşen gelire göre hesaplanıyor. Aylık geliri 450 TL ve altında olan ailelere 1.250 TL, 450 TL ve 911.15 TL arasında olanlara 1100 TL, 911.15 TL-1372.30 TL arasında olanlara 950 TL, 1372.30 TL- 1833.45 TL arasında olanlara 850 TL ödeme yapılıyor. Aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin maddi anlamda yaşam standartlarını yükseltmeleri ve ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılamaları hedefleniyor. Aile destek programı kapsamında e-Devlet üzerinden başvuru oluşturulabileceği gibi ikametin bulunduğu adresteki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapılabiliyor.