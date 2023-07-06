Depoyu erken doldurmayan yandı! Akaryakıta büyük zam geliyor: Arabası olanlar yandı

Dün benzin fiyatlarına litre başına 2,11 TL zam yapılmıştı ve şimdi de motorine zam haberi geldi. Yarından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 87 kuruş zam yapılacak ve bu zam pompa fiyatlarına yansıyacak.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI





Bugünün güncel fiyatlarına göre İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin 26,11 TL olarak belirlendi. Motorin (mazot) fiyatı ise Anadolu Yakası'nda litre başına 23,83 TL olarak kaydedildi. İstanbul Avrupa Yakası'nda ise bir litre benzin fiyatı 26,16 TL iken motorin fiyatı litre başına 23,89 TL olarak belirlendi.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 26,59 TL olarak açıklandı, motorin ise litre başına 24,31 TL olarak belirlendi. İzmir'de ise benzin litre başına 26,63 TL olarak fiyatlandırıldı ve motorin litre fiyatı 24,44 TL olarak kaydedildi.

Bu zamların ardından benzin ve motorin fiyatlarının artmasıyla birlikte araç sahipleri ve tüketicilerin akaryakıt masraflarında önemli bir artış yaşanacak. Motorine yapılan zam, yakıt maliyetlerini etkileyecek ve araç sahipleri bu durumu bütçelerine dikkat etmeleri gereken bir unsur olarak değerlendirecekler.

Bu fiyat artışlarının sebepleri arasında uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri yer alabilir. Tüketicilerin akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri takip etmeleri ve etkin bir şekilde bütçelerini yönetmeleri önemlidir.

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, genel olarak ulaşım maliyetlerini etkileyerek tüketici harcamalarını artırabilir ve enflasyon üzerinde baskı yaratabilir. Bu nedenle, yakıt maliyetlerinin kontrol altında tutulması ve tüketicilerin ekonomik durumlarının korunması için tedbirler alınması önemlidir.