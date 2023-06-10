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Devlet destek musluklarını fulledi! Bu şartla 200 bin TL geri ödemesiz konut desteği verecek!

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Devlet destek musluklarını fulledi! Bu şartla 200 bin TL geri ödemesiz konut desteği verecek!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konut sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlara sevindirici bir haber verdi. Ev sahibi olmayanlara yönelik olarak, yükselen kira fiyatlarından kaynaklanan sorunları çözmek amacıyla geri ödemesiz bir kredi programı başlatılacağı duyuruldu. Bu program kapsamında, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 200.000 TL tutarında bir kredi imkanı sunulacak. İşte ayrıntılar...

Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle artan konut kiraları, vatandaşları zor durumda bırakmış durumdadır. Evsiz olan ve düşük geliri olan vatandaşlar, bu durum karşısında endişe duymaktadır. Devlet, bu soruna çözüm olarak geri ödemesiz bir destek sağlayacağını duyurarak vatandaşları sevindirdi.

200 BİN LİRA DESTEK DEVLETTEN

ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir duyuruyla evsiz vatandaşlara ev sahibi olabilmeleri için geri ödemesiz tam 200.000 TL destek sağlanacağı belirtildi. Bu destek ödemesi, başta büyükşehirler olmak üzere tüm 81 ilde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sunulacak. Özellikle dar gelirli aileler için geçinmek bile zor hale gelen durumda, devlet destekleri ve bu destek ödemesi adeta bir kurtuluş gibi olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 200.000 TL destek ödemeleri öncelikle büyük şehirlerde başlayacak. Örneğin, İstanbul Esenyurt semtinde 2+1 bir evin kirası 12.000-13.000 TL arasında iken, Antalya'da bu rakam 15.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle, ev sahibi olmayan ailelere yönelik olarak devletin tam destek sağlaması büyük bir önem taşımaktadır. Destek ödemelerinin geri ödemesi olmayacak ve başvurular 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubelerine yapılabilecektir.

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