Devlet faizsiz kredi dağıtacak! O şarta dikkat: 1 yıl ödemesiz veriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketine ilişkin yapılan çalışmalardan bahsetti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinden etkilenen afetzedelere yönelik "Acil Destek Kredisi"nin detaylarını açıkladı.

Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketi, birçok il ve ilçede büyük hasara ve kayıplara yol açmıştır. Bu durum üzerine hızla harekete geçen hükümet, afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını yeniden inşa etmelerine destek olmak amacıyla "Acil Destek Kredisi"ni devreye sokmuştur.

Acil Destek Kredisi, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara maddi yardım sağlamak için özel olarak oluşturulan bir finansman programıdır. Bu krediyle afetzedeler, yaşadıkları mağduriyetleri en kısa sürede atlatmak ve normal hayatlarına dönmek için gerekli kaynaklara ulaşabileceklerdir.

Kredi programının detaylarına göre, sel felaketinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, belirli bir miktar krediye başvurabileceklerdir. Kredi başvuruları, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar tarafından koordine edilecek ve sürecin hızlı ve şeffaf bir şekilde ilerlemesi sağlanacaktır.

300 BİN LİRAYA KADAR KREDİ DESTEĞİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine KOSGEB, sel felaketinden etkilenen Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'daki KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerine hızlı bir şekilde geri dönmesini sağlamak amacıyla "Acil Destek Kredisi" sağlayacağını duyurdu. İşletmeler, acil ihtiyaçlarını karşılamak için 300.000 TL'ye kadar kredi alabilecekler. Bu kredi için KOSGEB, kâr payı ve faiz ödemelerinin tamamını karşılayacak.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, sel felaketinden etkilenen KOBİ'ler, ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay vadeli ve sıfır faizli olarak 300.000 TL'ye kadar kredi alabilecekler. Kredi başvurusu sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu tarafından teminat sağlanacağı da duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek KOSGEB tarafından devreye alınan acil destek kredisi ile afetzedelerin yanlarında olduklarını vurguladı.