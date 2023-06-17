Devlet girişimcilere destek çıktı! 750 bin TL geri ödemesiz destek dağıtılacak: Bu şartlara dikkat

Yeni bir işe başlamak isteyen ancak nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara müjdeli haberler geldi! 750 bin TL destek ödemesi yapılacak! Peki şartlar neler? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

750 BİN TL GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

KOSGEB tarafından bildirilen son haberlere göre 2023 senesi için yeni girişimcilere toplam 3.27 milyar TL bütçe ayrıldı. Bu programla 2 milyar 415 milyon TL hibe şeklinde, 185 milyon TL ise kredi şeklinde verilecek. KOSGEB Başkanı tarafından yapılan açıklamalara göre yenilikçi, teknolojiye ürün üreten, ürünlerini uluslararası şekilde planlamak isteyen KOBİ'ler için bütün KOBİ'lerimize destek verecekleri söylendi. Destek paketi girişimcilere göre iki farklı şekilde veriliyor. Birincisi Geleneksel Girişimci Destek Programı diğeri ise İleri Girişimci Destek Programı olarak sağlanıyor. Geleneksel Girişimci Destek Programı işletmelerini kuran girişimcilere 130 bin TL'ye kadar hibe şeklinde veriliyor.





İstihdam sağlamak için 100 bin, kuruluş giderleri için 20 bin ve personel sertifikaları için 10 bin TL şeklinde bütçe ayrılıyor. İleri Girişimci Destek Programı kapsamında işletmesi olan girişimcilere 750 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destek veriliyor. Makine teçhizat ve yazılım giderlerine 600 bin, istihdam için 100 bin, mentorlük ve danışmanlık için 20 bin, kuruluş gideri için 20 bin, personel sertifikaları için 10 bin TL bütçe ayrılıyor. Desteklerden faydalanabilmek için vatandaşların KOSGEB uzaktan eğitim şeklinde Girişimcilik Eğitimi alınması ve sertifika hakkı kazanması gerekiyor. 750 bin TL'ye kadar geri ödemesiz desteklerin başvuruları 15 Haziran tarihinde başlayarak 14 Temmuz tarihinde sona erecek. Başvurular KOSGEB resmi internet sitesi üzerinden online şekilde yapılacak. Ödemelerden faydalanan müşteriler yeni iş kurmak istemeleri ya da işlerini büyütmek istemeleri durumunda nakit sorunlarını çözmüş olacak ve maliyetleri azalacak. Ülkenin büyümesine ve istihdamına katkı sağlanacak ve yeni işletmelerin kurularak istihdamın artması sağlanmış olacak. Ülkenin yenilikçi ve teknoloji kapasitesi artarak rekabetçi ürünler üretilmesine imkan sağlanacak. Deprem riskine karşı dayanıklılık artacak ve ağır hasarlı ya da yıkılan işletmesi olan vatandaşlara daha güvenli şekilde kuruluş kurma imkanı sağlanacak.