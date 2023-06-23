Devlet İşçilerine İlave Tediye Ödemeleri Yatırılmaya Başlandı
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Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün hesaplara yatırılmaya başlandı.
Ankara Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Ekonomi
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