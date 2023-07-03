Devlet kesenin ağzını açtı! Şartlara uyanlara 130 bin TL'yi geri ödemesiz verecek

Hükümet, ekonomik krizden etkilenen vatandaşlara ve işletmelere destek olmak amacıyla yeni bir paket açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen bu paket, başvuru yapanlara geri ödemesiz 130 bin TL nakit para verilerek önemli bir destek sağlanmasını hedefliyor. Başvuruların 30 Temmuz 2023 tarihinde sona ereceği belirtiliyor, bu nedenle fırsatı kaçırmak istemeyenlerin acele etmeleri gerekmektedir.



Bu destek paketi, KOSGEB tarafından yürütülen "Girişimcilik Destek Programı" kapsamında sunuluyor. Program, yeni iş kurmak isteyen veya mevcut işini geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Programın temel amacı, ekonomik büyümeye ve istihdama katkıda bulunmak, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve rekabet gücünü artırmaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI





Programa başvurmak için belirli şartları sağlamanız gerekmektedir. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşından büyük olma, askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli olma, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almama, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olma ve KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni başarıyla tamamlamış olma gibi şartlar yer almaktadır. Başvurusu kabul edilen girişimciler, KOSGEB'in resmi web sitesi üzerinden online olarak başvuru yapabileceklerdir. Başvuruları kabul edilen girişimcilerin Halkbank hesaplarına 3 iş günü içinde 130 bin TL nakit para yatırılacaktır.

Bu nakit desteğinin yanı sıra, programa katılan girişimciler birçok avantajdan da yararlanabileceklerdir. İstihdam desteği kapsamında girişimciler, işletmelerinde çalıştıracakları her personel için aylık 1000 TL destek alabileceklerdir. Ayrıca, işletmenin kuruluş giderleri için 20 bin TL'ye kadar destek sağlanacak ve işletme faaliyet alanına uygun sertifika programlarına katılan girişimciler veya çalışan personel, bu programların ücretleri için 10 bin TL'ye kadar destek alabileceklerdir.

Ancak, bu desteklerden yararlanmak isteyen girişimcilerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. İşletmelerini kurma ve faaliyete geçirme süresi, başvuruda bulunan girişimciler için önemlidir. Ayrıca, bu desteklerden faydalanan girişimcilerin işletmelerini en az 3 yıl süreyle devam ettirmeleri şarttır.

Geri ödemesiz 130 bin TL nakit desteği için son başvuru tarihi 30 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra başvuru yapmak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, bu fırsatları değerlendirmek isteyen girişimcilerin başvuru süresi içinde başvurularını tamamlamaları önemlidir. Desteklerden yararlanarak işlerini geliştirmek ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmak isteyen girişimciler için bu paket önemli bir fırsat sunmaktadır.