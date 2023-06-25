Devlet kesenin ağzını açtı! Sıfır faizle 350 bin TL kredi verilecek: İlk müjde geldi

Türkiye'nin ekonomik canlanması için Mehmet Şimşek'in liderliğinde atılan adımlar, piyasalarda hızlı bir şekilde hareketlenmelere yol açıyor. Bu süreçte dolar kuru sürekli olarak yeni rekorlar kırarken, ekonominin canlanması ve istihdama destek olunması amacıyla teşvik kredileri duyurulmuştur.

KREDİ DETAYLARI

Mehmet Şimşek liderliğinde Türkiye'de ekonomi canlanıyor! İşletmelerin büyümesi, yeni iş yerlerinin açılması ve ticari girişimlere destek olunması amacıyla faizsiz bir kredi paketi sunulmuştur. Bu önemli finansman kaynağı, vatandaşlara geri ödemesiz olarak ilk 2 yıl faizsiz olarak 350 bin TL kredi imkanı sağlamaktadır. Başvuruların kabul edilmeye başlandığı bu krediden yararlanmak isteyen bireyler, uygun ödeme planlarıyla kredi miktarını geri ödeyebileceklerdir.

Ayrıca, KOSGEB tarafından iş yeri açmak, işleri geliştirmek veya ticari faaliyetlerde bulunmak isteyenlere yönelik bir kredi paketi de duyurulmuştur. Bu paket kapsamında, faizsiz olarak 300 bin TL kredi imkanı sunulmakta ve genel teçhizat giderleri için ekstra olarak 50 bin TL kredi verilmektedir. KOSGEB tarafından sağlanan krediler, geri ödemesiz ve faizsiz olarak 24 ay süreyle birlikte uzun vadelerle ödeme imkanı sunulmaktadır.

Özellikle yeni iş yeri kurmak isteyen girişimciler için faizsiz kredi imkanı sunulması, işletmelerin büyümesini desteklemekte ve ekonomiye olumlu etkiler sağlamaktadır. KOSGEB'in sağladığı desteklerle birlikte, yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretileceği KOBİ'lere de büyük destek sağlanmaktadır. Bu desteklerin amacı, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini güçlendirmek, istihdamı artırmak ve rekabetçiliği yükseltmek için önemli adımlar atmak ve girişimcilerin yanında olmaktır.

Mehmet Şimşek liderliğindeki bu ekonomik hamleler, Türkiye'nin geleceğine yönelik umut verici adımlar olarak görülmektedir. Ekonomik canlanma, işletmelerin büyümesi ve istihdamın artması, ülkenin genel refahını yükselterek vatandaşlara olumlu etkiler sunmaktadır.