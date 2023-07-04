Devlet sosyal yardım musluklarını açtı! Yardımlara büyük zam geldi: İşte yepyeni ödenekler

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sürdürülen ihtiyaç sahibi aileler için yapılan destek ödemeleri hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Detaylar haberimizde…





BÜYÜK ZAMLA SOSYAL YARDIMLAR ARTTI! BAKANLIK ÖDEMELERİ ARTIRIYOR! DEVLET ÖDENEKLERİNDE BÜYÜK HABERLER GELİYOR!

Bakanlık vatandaşlara daha fazla sosyal yardım ödemeye başladı. Maaşlar arttıkça sosyal yardımlar da otomatik olarak artıyor. Minimum ödeme tutarı nedir? Emzirme ödeneğinden yaşlılık aylığına kadar tüm detayları haberimizde…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım ücret artışlarını araştırıyor. Uzun zamandır beklenen asgari ücret artışıyla birlikte evde bakım maaş rakamları da güncellendi. Bakım yardımı alabilmek için bazı şartlar vardır. Temmuz ayında açıklanacak olan uzun süreli bakım ve diğer yardımlardaki artış ile emekliler ve memurlardaki artış da ortaya çıkacak. Bakım yardımı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ağır engelli belgesine sahip vatandaşlara sağlanan yardımlardır.

EVDE BAKIM MAAŞINDA ARTIŞ

Yeni asgari ücret artışının açıklanmasıyla birlikte evde bakım maaşı 11.402 TL olarak belirlenirken, memur maaşına yapılan zamma paralel olarak zam yapılacak. Evde bakım maaşına başvurmak için engelli bireylerin ikamet ettikleri eyaletteki Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Başvuru sürecinde gelir kriterleri, bakıma muhtaçlık durumu ve sağlık kurulu raporunda belirtilen ağır engellilik gibi bilgiler detaylı bir şekilde incelenmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞININ ÖDEME SÜRECİ

Evde bakım maaşınız her ayın 15'inden 31'ine kadar banka hesabınıza yatırılacaktır. E-devlet üzerinden bordro bilgileri sorgulamak mümkündür. "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” Seçenekleri ile ilgili bilgilere TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Ayrıca evde bakım maaşı alanlar Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla cep telefonlarına gönderilen SMS ile bakiyelerini takip edebilirler.