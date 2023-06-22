Devletten 4.436 TL maaş alanlar dikkat! 1 Temmuz'dan sonra artık bu kadar maaş ödenecek

Bugün açıklanan Temmuz zammıyla birlikte asgari ücret miktarı belirlendi ve milyonlarca kişi evde bakım maaşlarının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. 2023 yılında evde bakım maaşları, asgari ücret zammıyla birlikte belirlendi. Engellilere verilen evde bakım maaşı hakkında yapılan araştırmalar da yeni yılın başlamasıyla birlikte artış gösterdi.

EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLDU?





"Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023?" sorusu, her ay belirli bir miktar ödeme alan binlerce kişinin en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor. Temmuz 2023 itibarıyla evde bakım maaşı ödemeleri aylık 5.656 TL olarak belirlendi.

Diğer yandan, 65 yaş aylığı da Temmuz zammıyla birlikte güncellendi. 2023 yılının ilk yarısı için 2.604 TL olarak belirlenen 65 yaş aylığı, yeni zamla birlikte 3.489 Türk Lirası'na yükseldi.

Engelli aylığı da Temmuz zammıyla birlikte yeniden düzenlendi. Önceden yüzde 40 ile 69 oranındaki engellilere 1.738 TL, yüzde 70 ve üzeri oranındaki engellilere ise 2.609 TL ödeme yapılıyordu. Yeni asgari ücret zammıyla birlikte, en düşük yüzde 40 ile 69 oranındaki engellilere aylık 2.328 Türk Lirası, yüzde 70 ve üzeri oranındaki engellilere ise 3.496 Türk Lirası ödeme yapılacak.