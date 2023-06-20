Devletten dar gelirli ailelere çocuk desteği! Başvuranlara 600 TL'ye kadar para ödenecek

Ünlü doktor Canan Karatay, vatandaşları bir içecek konusunda uyararak, o maddenin vücut sağlığına zararlarından bahsetti. Bu içecek, hemen hemen her yaş grubunun sıkça tükettiği ve marketlerde vazgeçilmez bir yer edinen bir ürün olarak biliniyor. Canan Karatay, bu içeceğin zararlarına dikkat çekerek vatandaşları uyarıyor. Özellikle içeriğinde bulunan madde, vücut sağlığına olumsuz etkiler yapabiliyor. Karatay, bu maddenin zararlarının son bulmadığını belirtiyor. İşte detaylar...





CANAN KARATAY'DAN SAĞLIK UYARISI

Herkesin kolaylıkla tükettiği bu içecek, tüketim alışkanlıklarımız arasında yer edinmiş durumda. Raflarda görmeye alışık olduğumuz bu içecek, aslında vücut sağlığımız için risk oluşturuyor.

Canan Karatay, bu içeceğin zararları konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor. İçeriğinde bulunan madde, vücut sağlığına zarar verebiliyor ve bu zararlar sürekli bir şekilde devam ediyor.

Bu uyarıyla birlikte Canan Karatay, vatandaşları bilinçlendirmeye ve sağlıklı bir yaşam için bu içeceğin tüketimine dikkat etmeye çağırıyor. Sağlığımızı korumak adına bu tür zararlı maddelerden uzak durmak önemli bir adım olacaktır. İşte ayrıntılar...





Canan Karatay'ın bu uyarısı, vatandaşları daha bilinçli tüketim alışkanlıkları konusunda düşünmeye sevk ediyor. Özellikle sağlığımızı korumak için doğru beslenme ve doğal ürünler tercih etmek önemlidir.

Ünlü doktor Canan Karatay, son açıklamasında enerji içecekleri konusunda vatandaşları uyardı. Bu içeceklerin zararlarına dikkat çeken Karatay, enerji içeceklerinin tam anlamıyla bir zehir olduğunu belirtti. Enerji içeceklerinin içeriğinde bol miktarda mısır şurubu şekeri ve kimyasal maddeler bulunduğunu vurgulayan Karatay, bu maddelerin bağışıklık sistemine zarar verdiğini ifade etti. Ayrıca, beyin fonksiyonlarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Karatay, enerji içeceklerinin anlık enerji verdiğini ancak daha sonra tüketen kişilerin yorgun ve bitkin düştüğünü belirtti. Düzenli olarak enerji içeceği tüketen kişilerin bir süre sonra bağımlı hale gelebileceğine dikkat çekti.

Enerji içeceğinin zararlarına ilişkin olarak Karatay'nın aktardığı bilgilere göre şunlar sıralanabilir: Aşırı tüketildiğinde kafein zehirlenmesine yol açabilir ve vücut dengesini bozarak bağımlılık yapabilir. İçeriğindeki aşırı şeker nedeniyle vücutta su kaybına sebep olabilir ve hamilelikte düşüklere yol açabilir. Kalp hastalığı olan kişilerde içecek tüketimi beklenmedik kalp krizlerine neden olabilir. Ayrıca, ilaçlarla birlikte tüketildiğinde hızlı kalp atışı, çarpıntı, mide ağrısı ve yüksek kan basıncı gibi yan etkilere sebep olabilir.

Canan Karatay'ın bu uyarısı, enerji içeceklerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Sağlıklı bir yaşam için doğal ve dengeli beslenmeye önem vermek ve zararlı içeceklerden uzak durmak önemlidir.