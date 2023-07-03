Devletten evi olmayanlara 200 bin TL'lik destek! Duyan başvuruya akın edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok farklı alanda maddi destek vermeye devam ediyor. Peki 200 bin TL ev desteğinin şartları neler? Kimler faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

200 BİN TL EV DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son duyurulara göre evi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 200 bin TL'ye kadar maddi destek verilecek. Başvurular e-Devlet sisteminden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen giderek yapılabilecek. Barınma desteğinden faydalanabilmek için belirlenen şartları karşılamak gerekiyor. Oturulmayacak durumda olan, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan vatandaşlar ödemelerden faydalanabilecek. Aynı zamanda hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden yani 3 bin 800 TL'den fazla olmaması gerekiyor.





Kişinin yaşlılık, engel, tek ebeveyn, dul olma gibi özel durumları da değerlendirilecek. Başvuru yapacak kişinin ev veya üstüne ev yapılacak arsada tam hisseli tapusu olması gerekiyor. Yapılan zamlardan etkilenen prefabrik ev fiyatları sebebiyle barınma destekleri de 200 bin TL'ye kadar yükseltildi. Prefabrik evler 200 bin TL'den başlayarak kullanılan malzemeye ve büyüklüğüne göre 1.5 milyon TL'ye kadar yükselebiliyor. 1.5 milyon TL fiyatlarla satılan prefabrik evler genel olarak villa tipi, çift katlı, birinci sınıf malzemeden üretilen prefabrik evler oluyor. Haziran ayında başlatılan kampanyalara göre 3+1 112 metrekare tek katlı 499.900 TL prefabrik ev için 16 bin TL kampanya uygulanıyor. Prefabrik ev fiyatları malzemenin kalitesi, ev büyüklüğü, istenen tasarım özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir.