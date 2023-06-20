Doğu Karadeniz'den Türk somonu ihracatı arttı

İhracatta yüzde 199'luk artış

Trabzon Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kobya, Doğu Karadeniz'den yılın 5 ayında 6 bin 804 ton Türk somonu ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu ihracattan 46 milyon 312 bin 374 dolar döviz girdisi sağlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 199, değerde yüzde 187 artış yaşandı.

En fazla ihracat Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya'ya yapıldı

Doğu Karadeniz'den 15 ülkeye Türk somonu satıldı. Bu dönemde en fazla ihracat Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya'ya yapıldı. Rusya Federasyonu'na 39 milyon 752 bin 496, Vietnam'a 2 milyon 952 bin 529 ve Beyaz Rusya'ya 2 milyon 525 bin 983 dolarlık Türk somonu satıldı.

Ülke çeşitliliği artırılacak

Geçen yılın aynı dönemine göre Myanmar, Endonezya, Malezya, Almanya, Güney Kore Cumhuriyeti, Katar ve İsrail'e de ihracat yapıldı. DKİB olarak amaçlarının ihracatta ülke çeşitliliğini artırmak olduğunu belirten Kobya, başta Çin ve ABD olmak üzere en çok balık ithal eden ülkelere yönelik ihracatı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.