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Dolar, altın patladı devalüasyon endişesi büyüdü! Ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan yatırımcılara sert uyarı

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Dolar, altın patladı devalüasyon endişesi büyüdü! Ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan yatırımcılara sert uyarı
Son dakika haberi: Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, dolar ve altın fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Kolçak, devalüasyonun başladığını ve şu anda devalüasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. İşte uzman isimden açıklamalar...

Son dakika haberi: Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, dolar ve altın fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Kolçak, devalüasyonun başladığını ve şu anda devalüasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, faiz kararının açıklanacağı güne kadar doların yükseliş trendinde olacağını ifade etti.

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren bir ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümet tarafından alınan bir kararla düşürülmesi anlamına gelir.

DOLAR 26 SEVİYELERİNDE OLACAK

DOLAR

Dolar kurunda tahminler hakkında konuşan Hatice Kolçak, doların hızlı bir yükseliş trendinde olduğunu ve bugün itibarıyla 22 TL'yi aştığını belirtti. Kolçak, seçim sonrasında doların yüzde 15 değer kaybettiğini ve devalüasyonun gerçekleştiğini söyledi. Piyasaların genel beklentisinin doların 24-26 TL seviyelerine çıkacağı yönünde olduğunu da ekledi.

Kolçak, önümüzdeki Merkez Bankası toplantısının dolar üzerinde etkili olacağını ve faiz artışı beklediğini söyledi. Faiz artışıyla birlikte doların dengeye geleceğini ve tahminen 25 TL civarında dengeleneceğini belirtti. Ancak, doların nerede duracağı konusunda kesin bir tahminde bulunmanın zor olduğunu ifade etti.

Altın fiyatlarıyla ilgili olarak Hatice Kolçak, gram altının dolar bazında rekor seviyelere çıktığını ve ons tarafının zayıf kalmasına rağmen hızlı bir yükseliş gösterdiğini belirtti. Gram altında 1600 TL'ye kadar çıkış yaşandığını ifade etti ve altın tarafında 1800-2000 TL seviyelerinin beklendiğini söyledi.

Borsanın dövizdeki yükselişten etkilendiğini belirten Kolçak, doların yükselişiyle birlikte borsanın pozitif bir ivme kazanacağını söyledi. Ancak, doların durumu ve faiz politikasının borsa üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. Yüksek faizle başlanacağını düşündüğünü ifade etti.

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