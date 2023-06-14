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Dolar borcu olanlara kötü haber! Yeni rekor gümbür gümbür geliyor

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Dolar borcu olanlara kötü haber! Yeni rekor gümbür gümbür geliyor
Dolar kuru gün geçtikçe artmaya devam ederken dolar borcu olanlara kötü haber geldi. Dolar zirve merdivenlerini atlarken sabah saatlerinde 23,73 TL seviyelerine gelerek tarihi rekor kırdı. Peki, dolar yükselişi devam edecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı haberimizde.

Dolar rekor üzerine rekor kırarken gelinen seviye göz korkutaya başladı. Seçimin bitmesiyle beraber kendi haline bırakılan dolar kısa sürede 4 lira birden yükselişe geçti. Sabah saatlerinde 23,73 TL olan dolar zirveye adını yazdırdı. Doların yükselişi borcu olanlar korkuturken bu sürecin ne kadar devam edeceği merak konusu oldu.

Geçtiğimiz sene bu zamanlarda 16,53 TL olan dolar geçen haftalık süre içerisinde 7 lira birden yükseldiği görüldü. Kapalıçarşı'da dolar fiyatı 23,65 TL olurken en yüksek satış gördüğü rakam ise 23,78 TL oldu.

DOLARIN BANKALARDA Kİ DURUMU

Doların bankalar üzerinde ki satışı 24 TL'nin üzerinde yer alıyor. Bankaların e yüksek satış fiyatı ise bu süre zarfında 25 lira olarak kayıtlarda yer aldı. Doların fiyatlama 24,05 TL ile 24,95 lira arasında farklılık göstermektedir. İşte bankaların dolar fiyatları; 

banka dolar rakamları

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