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Dolar fırladı, akaryakıt patladı! İstasyonda o rakamı görenler şaştı kaldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları

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Dolar fırladı, akaryakıt patladı! İstasyonda o rakamı görenler şaştı kaldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Doların 25 TL'yi aşmasıyla birlikte benzin fiyatları da 25 TL'ye yükseldi. Motorin fiyatı ise 24 TL'ye ulaştı. LPG fiyatları ise yükseliş trendinde. Bu durum, istasyona giden araç sahiplerini şaşırttı ve endişelendirdi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Son dönemde doların zirveye ulaşmasıyla birlikte akaryakıt fiyatları da istasyon tabelalarında güncellendi. Benzin, motorin ve LPG'deki bugünkü son durumu sizler için derledik. Bu güncelleme, doların artışının akaryakıt fiyatlarını da etkilediğini gösteriyor.

Benzin ve motorin fiyatları son günlerde birbirine yaklaşarak neredeyse aynı seviyeye ulaştı. Motorine yapılan zam miktarları ve doların yükselişiyle birlikte benzin fiyatları da artış gösterdi. Dolardaki bu değişim, akaryakıt fiyatlarının yükselmesine yol açtı. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyat listesine göre bugünün fiyatları şu şekildedir:

Motorin fiyatları:

İstanbul'da 23,82 TL,

Ankara'da 24,24 TL,

İzmir'de 24,35 TL.

Benzin fiyatları:

İstanbul'da 24,04 TL,

Ankara'da 24,45 TL,

İzmir'de 24,47 TL.

LPG fiyatları ise şu şekildedir:

İstanbul'da 11.02 TL,

Ankara'da 10.97 TL,

İzmir'de 10.74 TL.

Doların yükselişi, akaryakıt fiyatlarının da artmasına neden olmuştur. Bu durum, araç sahiplerini ve tüketicileri etkileyerek daha yüksek maliyetlere katlanmalarını gerektirmektedir. Akaryakıt fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, araç sahipleri için ekonomik bir zorluk oluşturabilmektedir. Bu nedenle, dolar kurundaki istikrarsızlık ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar yakından takip edilmelidir.

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