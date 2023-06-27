Dolar kuru zirveye tırmanırken flaş tahmin! Selçuk Geçer bayram sonrası için o rakamı işaret etti

Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalar da uçuşa geçti! Dolar seviyesi rekordan rekora koşuyor. Peki Selçuk Geçer durumla ilgili neler söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR UÇUŞA GEÇTİ

Milyonlarca insanın beklediği Merkez Bankası faiz kararı artırım yönünde oldu. 27 aydır aynı şekilde uygulanan politika faizi yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 15 seviyesine yükseltildi. Faiz artırımı sonrası dolar kurunun rekor yükselişi de başladı.





Mayıs ayında yapılan seçimler sonrasında dolar kuru 24 TL rekorunu tazelemişti ancak bir duraklama yaşanıyordu. Geçtiğimiz hafta ABD FED kararının faizi sabit tutması kararı sonrasında altın ve dolar düşmeye başladı. Ancak Merkez Bankası tarafından alınan faiz yükseltme kararı sonrasında dolar yeni bir rekora koştu ve 26 TL seviyelerine kadar dayandı. Yatırımcı ne yapacağını bilemezken en önemlisi konuda uzman kişilerin önerilerini ve uyarılarını dikkate alarak hamleleri yapmak olarak söyleniyor.