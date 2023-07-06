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Dolar kurunda ağızları açık bırakan gelişme! 24 yıl sonra bir ilk yaşandı

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Dolar kurunda ağızları açık bırakan gelişme! 24 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması kapsamında biriken para, tarihi zirveye ulaştı. Bu rakam, 2001 yılından bu yana Türkiye'deki döviz varlığının en yüksek seviyesini temsil etmektedir. Detaylar haberimizde...

Yanlış ekonomi politikaları sonucunda dolar/TL paritesinin kontrol edilemez bir şekilde yükseldiği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu duruma çözüm olarak Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını hayata geçirdiği belirtildi. KKM'nin aslında "Liralaşma" olarak sunulmasına rağmen, hesaplardaki mevduatın tamamen dolara endeksli olması ve dolarizasyon etkisiyle değerlendirildiği ifade edildi. 

TOPLAM MEVDUAT 3 TRİLYONA YAKLAŞTI

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BDDK'nın açıkladığı verilere göre, 23 Haziran 2023 itibariyle KKM hesaplarındaki toplam mevduatın 2 trilyon 719 milyar 608 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Ancak, KKM'nin sürekli büyümesi ve dolar/TL paritesinin artması nedeniyle maliyetin de yükseldiği ve ekonomistlerin bu duruma son verilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi. Yeni kabineyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek'in "Akıl dışı politikalar" ile itham ettiği eski ekonomi yönetiminden farklı bir yaklaşım sergileyeceği ve KKM'nin tasfiye edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu çerçevede, TCMB'nin başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ın atanması ve KKM hesaplarının nasıl tasfiye edileceği konusunda belirsizliklerin devam ettiği ifade edildi. Havuzda biriken mevduatın 100 milyar doları aşması nedeniyle hızlı bir tasfiye sürecinin zor olduğu ve KKM'deki birikimin döviz tevdiat hesaplarına kaymasının yeni bir kur krizine yol açabileceği endişelerinin olduğu kaydedildi.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, yaz aylarında alınacak kararlarla KKM'ye yeni katılımcıların alınmasının durdurulacağı ve mevcut katılımcıların vadeleri tamamlanıncaya kadar kazançlarını eksiksiz şekilde almaya devam edeceği belirtildi. Bu sürecin kontrollü bir şekilde ilerlemesiyle yaz aylarında ülkeye girecek turizm gelirleriyle birlikte yeni bir kur krizi yaşanmadan KKM'nin tasfiye edilmesi hedeflendiği ifade edildi.

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