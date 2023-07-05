Dolar ve altın biriktirenler dikkat! İslam Memiş uyardı: O tarihe bekleyin

Elinde altın veya doları olanların yakından izlediği her yaptığı açıklamayı dört gözle beklediği ünlü ekonomist İslam Memiş yeni yatırım tüyoları verdi. Detaylar haberimizde…







İSLAM MEMİŞ’TEN KRİTİK DOLAR VE ALTIN AÇIKLAMASI!

Seçimin ardından yükselişe geçen dolar ve altın, faiz artışlarına rağmen yükselişini sürdürdü. Ekonomist İslam Memiş, dolar kuru ve altın ile ilgili son derece önemli açıklamalar yaptı.

Altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, dolar ve altın için oldukça kritik tahminleri paylaşırken, bir gram altını teslim edemeyenler için tarih belirleyerek bir zirve daha duyurdu.

Her tahmini tutan isimden çok kritik dolar uyarısı! “Sadece saatler kaldı” diyerek milyonlara çağrı yaptı

İslam Memiş’in tv100.com’daki “Tatil öncesi hangi bant aralığını takip etmeli?” başlıklı yazısı şu şekildedir:

Kurban Bayramı tatil dönemine girerken yurt dışı piyasaları, trendleri ve istatistikleri yakından takip ediyor olacağız. Bu hafta Avrupa bölgesinden daha fazla veri ve duyuru gelecek.

ALIM YAPIN

Dolar/TL kuru, 25,23 lira seviyesinden kapanış yaptı. İlk olarak yatay hareketi, ardından geri çekilmeleri gözlemleyeceğim. Önem verdiğim 24,00 ve 23,70 lira seviyeleri. Dolar sahibi olanların, tatil öncesi parite üzerinden Euro, Sterlin, altın ve gümüş alımları için güzel fırsatlar yakalayabileceğini belirtmeliyim. (Ancak bu işlemler PARİTE üzerinden gerçekleştirilmeli)

DOLAR MI EURO MU?

Kapanış fiyatı 1.0894 idi. 1.0850 ile 1.08 arasındaki bir seviye bu yıl için iyi bir giriş noktası olabilir. Bu yılki 1.15 tahminim hala geçerli. Dolar mı euro mu Cevabım euro.

Brent petrol;

74,40 dolardan kapandı. 79 dolar seviyelerine bir ralli mümkün. Ancak bu yükselişin devam etmesini ve 76$ seviyesine geri dönmesini beklemiyorum.

ALIM İÇİN UYGUN SEVİYELER DEĞİL

Gram altın 1.560 lira seviyesinden kapandı. USD/TL kurunu takip edin. Alım için uygun bir seviye olduğunu düşünmüyorum. USD/TL kuru 24.00 veya 23.70 seviyesinde olmalıdır. Piyasa fırsatları asla tükenmez. USD/TL kurunu sabırla takip ediyorum. Son alımımdan sonra hedeflediğim ikinci zirve 1.650 lira seviyesi.