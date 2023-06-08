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Dolar ve altın uçuşa geçti! Uzmanlar yeni tahminini duyurdu: O tarihte 1500 TL'yi aşacak!

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Dolar ve altın uçuşa geçti! Uzmanlar yeni tahminini duyurdu: O tarihte 1500 TL'yi aşacak!
Altın ve dolar yükseldi. Uzman isimlerden yeni tahminler geldi. O tarih için fiyatı 1500 TL olacak.

Son dakika haberine göre, dolar ve altın fiyatlarında önemli bir artış yaşandığı bildirildi. Detaylı bilgiler ve güncel fiyatlar için açıklamaları takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

dolar ve altın

DOLAR KURU VE ALTIN FİYATLARI

Son dakika haberine göre, dolar kuru ve altın fiyatları hızlı bir şekilde yükseliş gösteriyor. Dolar kurunun önemli bir artış yaşadığı belirtilirken, gram altının da 1400 lira seviyesine yaklaştığı görülüyor. Piyasalardaki son durumu takip etmek için dolar kurunu ve gram altın fiyatını öğrenmek önemli. İşte ayrıntılar...

dolar altın

Güncel dolar kuru ve gram altın fiyatlarını öğrenmek için piyasaları takip etmek gerekiyor. Dolar kuruyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için TL karşısındaki değerini kontrol etmek önemlidir. Aynı şekilde, gram altın fiyatını öğrenmek için güncel piyasa değerini takip etmek gerekir. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri öğrenmek için haberleri takip etmek ve açıklamaları izlemek önemlidir. Dolar kurunda ve altın fiyatlarında yaşanan değişiklikler, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak, dolar kurunda yükseliş beklentisi olduğunu ve bunun gram altını da etkileyeceğini belirtti. Şu anda gram altının serbest piyasada 1500 lirayı geçtiğini ifade eden Kolçak, doların yükselmesiyle birlikte gram altının da artacağını söyledi. Fed'in faiz artırma baskısıyla ons altında dolar baskısı olduğunu dile getiren Kolçak, ons altının düşük olduğunu ve fırsat olduğunu belirtti. Ancak ilerleyen dönemde ons altının yükseleceğini öngördü. Dolar endeksinin güçlü olduğu sürece ons altının baskı altında kalacağını söyleyen Kolçak, 1900 doların altının beklenmediğini ifade etti.

Bu açıklamanın ardından dolar kuru tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 22.27 TL'yi gördü. Euro kurunda da ciddi bir yükseliş yaşandı ve 1 Euro 23.46 TL'ye ulaştı. Gram altın ise kritik 1400 lira eşiğini aşarak 1405 TL'yi gördü. Diğer altın fiyatları da güncel olarak verildi. Cumhuriyet altını 9,125 TL, zinet altını 9,125.09 TL, gram altın 1,451.88 TL, çeyrek altın 2,300.27 TL, yarım altın 4,576.54 TL ve ata altını ise 9,433.88 TL olarak belirlendi. Ayrıca 14 ayar bilezik gramı 955.72 TL olarak kaydedildi. Bu bilgiler, dolar ve altın fiyatlarıyla ilgili son durumu yansıtmaktadır.

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