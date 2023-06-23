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  4. Dolar ve altında akıllara zarar tahmin! Altının 5500 TL, doların 42 TL olacağı tarihi açıkladı

Dolar ve altında akıllara zarar tahmin! Altının 5500 TL, doların 42 TL olacağı tarihi açıkladı

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Dolar ve altında akıllara zarar tahmin! Altının 5500 TL, doların 42 TL olacağı tarihi açıkladı
Dolar ve altın fiyatları üzerinde ki hareketlilikle beraber döviz kurlarında yaşanan son durum merak konusu oldu. Dolar 42 TL ve altın 5.500 TL olacağına dair tahminler yapılırken uzman isimlerden şaşırtan açıklama geldi.

Seçimlerin geride bırakılmasıyla beraber yatırım aracı için farklı kurlar üzerindeki yükseliş dikkatleri çekti. Güvenlik limanlara yönlendirilmiş ve kuyumcularda yoğunluk yaşanırken dolar 23 TL'yi aşmaya başladı. Ekonomist Selçuk Geçer'in dolar kuruyla ilgili yaptığı açıklamalarla beraber doların geleceği yeni seviyeler cepleri yakmaya başladı.

dolar 42 TL

Seçimlerin atlatılmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi duyurdu. Birçok kişi için umut ışığı olurken enflasyon ve dolar kurundaki artışlar etiketleri değiştirdi. Ekonomistlerin açıklamalarında, dolar kurunun yükselmesiyle beraber Selçuk Geçer hem rakam hem de tarih konusunda net tarihi açıkladı. Geçer'in açıklamasıyla beraber yeni dolar kurunun 40 TL olacağı duyuruldu.

Yılın ilk yarısında döviz dalgalanmaları yaşanırken doların 35-40 TL seviyelerinde olacağı belirtildi. Zor günlerin geleceğine değinen Geçer, doğru modellerin uygulanmasıyla her şeyin dengede olacağını belirtti. 3-5 yıl sonra Türkiye yeniden eski güçlü haline geleceğine dair tahminler yapıldı. 

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