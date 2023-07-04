Dolar ve altında görülmemiş rakamlar! Bu tahminlere yürek dayanmaz: Birikimi olanlar hemen baksın!

Dolar rekor şekilde yükselirken altın piyasası da bu durumdan etkilendi. Gram altın hiç görülmemiş seviyelere yükseliyor! Peki bu yükseliş sürecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR VE ALTIN YÜKSELİŞİ

Seçim sonrasında Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez politika faizini artırdı ve yüzde 8.5 olarak uygulanan faiz oranı yüzde 15 seviyesine yükseldi. Faiz artırımı sonrasında dolar önüne geçilemez şekilde yükselmeye başladı. Tarihinde ilk kez 26 TL seviyelerine ulaşan dolar kuru altın piyasasını da etkiledi ve gram altın da 1.600 TL seviyelerini zorlamaya başladı.





Aynı zamanda ABD FED Başkanı Jerome Powell bütün hafta şahin tondan açıklamalar yaptı ve tüm bu açıklamalar ONS altının bir nebze baskılanmasına neden oldu. Uzmanlar bu durumların gram altına olumsuz olarak etki edeceğini söylüyor. ONS altın 1.900-1.890 dolar destek seviyelerini, 1.920-1.930 direnç seviyelerini korumaya devam ediyor. Uzmanlar altın yatırımcılarını sık sık uyarmaya devam ederken bayram sonrasında kuyumcular çarpıcı tahminlerde bulundu. Kuyumculara göre 2023 senesi bitmeden gram altın 2 bin TL seviyesine yükselecek. Aynı zamanda Ekonomist Tuğberk Çitilci de dolar ve altın ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; 'Dolar kuru ilk olarak 28 TL, daha sonra 28-30 TL seviyelerine dayanabilir bu sebeple yatırımcıların portföylerine gram altın da eklemeleri gerekiyor.'