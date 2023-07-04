  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Dolar ve altında görülmemiş rakamlar! Bu tahminlere yürek dayanmaz: Birikimi olanlar hemen baksın!

Dolar ve altında görülmemiş rakamlar! Bu tahminlere yürek dayanmaz: Birikimi olanlar hemen baksın!

Yayınlanma:
Dolar ve altında görülmemiş rakamlar! Bu tahminlere yürek dayanmaz: Birikimi olanlar hemen baksın!
Dolar kuru rekor yükselişine devam ediyor. Peki dolar ve gram altın yükselişi devam edecek mi? Tüm detaylar haberimizde.

Dolar rekor şekilde yükselirken altın piyasası da bu durumdan etkilendi. Gram altın hiç görülmemiş seviyelere yükseliyor! Peki bu yükseliş sürecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR VE ALTIN YÜKSELİŞİ

Seçim sonrasında Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez politika faizini artırdı ve yüzde 8.5 olarak uygulanan faiz oranı yüzde 15 seviyesine yükseldi. Faiz artırımı sonrasında dolar önüne geçilemez şekilde yükselmeye başladı. Tarihinde ilk kez 26 TL seviyelerine ulaşan dolar kuru altın piyasasını da etkiledi ve gram altın da 1.600 TL seviyelerini zorlamaya başladı.

Dolar ve Altın Yükselişi

 Aynı zamanda ABD FED Başkanı Jerome Powell bütün hafta şahin tondan açıklamalar yaptı ve tüm bu açıklamalar ONS altının bir nebze baskılanmasına neden oldu. Uzmanlar bu durumların gram altına olumsuz olarak etki edeceğini söylüyor. ONS altın 1.900-1.890 dolar destek seviyelerini, 1.920-1.930 direnç seviyelerini korumaya devam ediyor. Uzmanlar altın yatırımcılarını sık sık uyarmaya devam ederken bayram sonrasında kuyumcular çarpıcı tahminlerde bulundu. Kuyumculara göre 2023 senesi bitmeden gram altın 2 bin TL seviyesine yükselecek. Aynı zamanda Ekonomist Tuğberk Çitilci de dolar ve altın ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; 'Dolar kuru ilk olarak 28 TL, daha sonra 28-30 TL seviyelerine dayanabilir bu sebeple yatırımcıların portföylerine gram altın da eklemeleri gerekiyor.' 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 1 Eylül'de başlıyor: Zorunlu oldu
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 1 Eylül'de başlıyor: Zorunlu oldu
Tüp fiyatları cep yakacak! Küçük tüp ve büyük tüpte dudak uçuklatan zam
Tüp fiyatları cep yakacak! Küçük tüp ve büyük tüpte dudak uçuklatan zam
Kredi kartı kullananlara son dakika duyurusu! Vatandaşlara şok etkisi yaratacak karar
Kredi kartı kullananlara son dakika duyurusu! Vatandaşlara şok etkisi yaratacak karar
Nakit ihtiyaçlarına ilaç gibi çözüm! 10 bankada faizler düştü: Kredi çekmek isteyenlere müjde
Nakit ihtiyaçlarına ilaç gibi çözüm! 10 bankada faizler düştü: Kredi çekmek isteyenlere müjde
Ev hanımlarına devlet desteği tam gaz! e-Devlet'ten başvuran yardımını ATM'den çekecek: Son başvurular...
Ev hanımlarına devlet desteği tam gaz! e-Devlet'ten başvuran yardımını ATM'den çekecek: Son başvurular...
Altın fiyatlarında olay gelişme! Altını olan da olmayan da perişan oldu: O tarihe dikkat
Altın fiyatlarında olay gelişme! Altını olan da olmayan da perişan oldu: O tarihe dikkat
Milli Emlak neredeyse bedavaya arsa satıyor! Ankara'da metrekaresi 340 TL'ye arsalar satışta!
Milli Emlak neredeyse bedavaya arsa satıyor! Ankara'da metrekaresi 340 TL'ye arsalar satışta!