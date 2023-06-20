Dolar ve altını olanlara duyuruldu! 4 TL birden düşecek: Uzman isim tarih verdi

Döviz kurları ve altın fiyatları son zamanlarda rekor seviyelerde seyrediyor ve bu durum toplumun gündelik hayatını olumsuz etkiliyor. Ancak Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Batırel, doların ve altının fiyatlarının gerileyeceği bir tarihe işaret etti.

NECMETTİN BATIREL: ALTIN FİYATLARI GERİLEYECEK





Daha önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı "Şakkadanak 10 milyar dolar satarım herkes şaşırır, ardından bir 10 milyar dolar daha satarım" açıklamasıyla tanınan Batırel, sosyal medyada yeni bir gönderi paylaştı. Bu paylaşımında faiz artışına dikkat çeken Batırel, dolar ve gram altın için belirli bir tarihi işaret etti.

Son günlerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın haziran ayında faiz artırımına gideceği iddiaları gündemde yer alırken Batırel'in paylaşımı dikkat çekti. Faizlerin artırılması durumunda dolar ve altın fiyatlarının gerileyeceğini ileri süren Batırel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye çıkartırsa, dolar 21 TL'ye düşer. Bu durumda altının ons fiyatı 1.950 dolarda kalmış olsa bile şu an 1.480 TL'den satılan gram altın 1.300 TL'ye düşer."

Merkez Bankası'nın faiz artıracağı iddiaları son günlerde sıkça tartışılıyor. Haziran ayında açıklanacak olan kararın hangi yönde olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da faiz artırımıyla ilgili konuşurken kafa karışıklığına yol açan bir açıklama yaptı.

Erdoğan, faiz artırımı iddialarıyla ilgili konuşurken şu ifadeleri kullandı: "Ben burada aynıyım. Ancak Hazine ve Maliye Bakanımızın mevcut düşüncesi doğrultusunda, kendisine Merkez Bankası ile birlikte atması gereken adımları hızlı bir şekilde atmasını destekliyoruz. Bu kararlılığımızı enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme konusunda da bildirdik."

Döviz kurları ve altın fiyatlarıyla ilgili tahminler ve iddialar sürekli değişebilir ve kesinlik kazanması için resmi açıklamaların takip edilmesi önemlidir.