Dolar ve gram altında düşüş tarihi verildi! Uzman isim açıkladı: 21 TL olacak!

Yatırımcı ve vatandaş altın ve dolar yükselişi ile ilgili araştırmalarını yoğun olarak devam ettiriyor. Uzmanların açıklamaları ise bu dönemde epey dikkate alınıyor. Peki Necmettin Batırel dolar ve altın piyasası ile ilgili neler söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

Necmettin Batırel tarafından yapılan son açıklamalar sosyal medyanın gündeminde. Özellikle seçim sonrasında dolar ve altın piyasasındaki rekor yükselişler devam ediyor. Batırel ise bu yükselişlerin sona ereceğini ve düşüş başlayacağını belirtti. Necmettin Batırel birkaç sene önce katıldığı bir televizyon programında birden 10 milyar dolar satarım herkesi şaşırtırım, sonra bir 10 milyar dolar daha satarım sözleriyle gündeme oturmuştu. Necmettin Batırel yine piyasa ile ilgili yaptığı yorumlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.





Batırel faizlerin artırılmasıyla birlikte dolar ve altın fiyatlarının gerileyeceğini söyledi. Batırel sosyal medya üzerinden paylaştığı piyasa değerlendirmelerinde şu sözleri söyledi; 'Eğer Merkez Bankası politika faizini yüzde 20 oranına yükseltirse, dolar 21 TL'ye düşecektir. Bu durum ONS altın fiyatının 1.950 dolar seviyelerinde olmasını ve gram altının 1.480 TL seviyelerinden 1.300 TL seviyelerine düşmesine sebep olacaktır.' Merkez Bankası'nın Haziran ayı görüşmeleri sonrasında faiz artırımı yapıp yapmayacağı epey merak ediliyor. Ay sonunda kararın açıklanması beklenirken konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamaları yaptı; 'Ben aynıyım. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı mevcut düşünceleri kapsamında kendisinin Merkez Bankası ile birlikte adım atması konusunda destek veriyoruz. Bizim kararlılığımız enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek konusunda aynı.'