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Dolar yükseldi, olan suya oldu! Damacana ve pet şişe sularına büyük zam geldi!

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Dolar yükseldi, olan suya oldu! Damacana ve pet şişe sularına büyük zam geldi!
Döviz kuru dalgalanmaları, lojistik masraflar ve maliyetlerdeki artışlar, pet şişe sularında fiyat artışlarına yol açtı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Erol Dündar, pet su fiyatlarında yüzde 20 ila 30 arasında bir artışın gerçekleştiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Son seçimlerin ardından yaşanan döviz kuru dalgalanmaları, ambalajlama, nakliye ve depolama gibi maliyetlerdeki artış, Coca Cola gibi içecek firmalarının yanı sıra su sektöründe de zam olarak yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

SU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, pet suların fiyatlarında yüzde 25 ile 30 arasında bir artış olduğunu duyurdu. Bu zam, tüketicilerin pet şişe suları için daha yüksek fiyatlar ödemelerine neden oldu.

Döviz kuru dalgalanmaları, özellikle ithal ürünlerin maliyetlerini etkilemektedir. Su sektöründe kullanılan pet şişelerin hammaddelerinin maliyetindeki artış ve döviz kurlarındaki yükseliş, üreticilerin maliyetlerini artırmaktadır. Bu artışlar da sonuç olarak tüketicilere zam olarak yansımaktadır.

Ambalajlama, nakliye ve depolama maliyetlerindeki artışlar da su fiyatlarına etki etmektedir. Bu maliyetlerin yükselmesi, üreticilerin ürünlerini tüketicilere ulaştırırken daha fazla masraf yapmalarına ve bu masrafları fiyatlara yansıtmalarına neden olmaktadır.

Bu gelişmeler, su sektöründe tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla karşılaşabileceğini göstermektedir. Zam oranları yüzde 25 ile 30 arasında değişmektedir ve tüketicilerin bütçelerini bu artışlara göre ayarlamaları gerekmektedir.

Ekonomi
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