Dolara enflasyon ayarı verildi! O seviyeyi aştı: Sıradaki seviye için korkutan tahminler

Bugün, 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü, dolar, euro ve sterlin gibi önemli para birimlerinin fiyatları hala gündemin önemli konuları arasında yer alıyor. İşte güncel kur bilgileri:

Kapalıçarşı'da doların kapanış fiyatı 26.17 lira olarak kaydedildi. Euro ise günü 28.46 lira seviyesinden tamamladı. Sterlin ise 33.23 lira seviyesinden kapanış yaptı.

Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve değişkenlik, ekonomik gelişmeler ve uluslararası ilişkilerdeki etkilerle birlikte sürekli olarak takip ediliyor. Bu nedenle, günlük döviz kuru bilgileri önemli bir gösterge haline gelmiştir. Özellikle dolar, euro ve sterlin gibi küresel ölçekte önemli olan para birimleri, ekonomik faaliyetler ve ticarette büyük rol oynamaktadır.

Dolar, ABD'nin para birimi olarak dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir birimdir. Türk lirası karşısındaki değeri, ekonomik faktörler, piyasa talepleri ve arzı gibi birçok etkene bağlı olarak değişebilmektedir. Bugün doların 26.17 lira seviyesinde kapanış yapması, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybettiğini göstermektedir.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM NE?





Bugün itibarıyla döviz kurları şu şekildedir:

Dolar alış: 26.0222 ₺, satış: 26.1723₺

Euro alış: 28.3840 ₺, satış: 28.4720₺

Sterlin alış: 33.9320 ₺, satış: 33.2210₺

Haziran ayı enflasyon rakamları da açıklandı. Buna göre, Haziran ayı enflasyonu yüzde 3.92 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 38.21'e yükseldi. İlk 6 aylık enflasyon ise yüzde 19.77 oldu. Ay ay enflasyon oranları şu şekildedir:

Mayıs ayı enflasyon oranı: yüzde 0.04

Haziran ayı enflasyon oranı: yüzde 3.92

Merkez Bankası'nın faiz toplantısı ise 20 Temmuz 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve kararın aynı gün saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

Ayrıca, FED'in Temmuz ayı faiz toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve faiz kararının 26 Temmuz akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.